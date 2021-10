Gino Lisa, Clemente: “È tempo di far volare Foggia, alle promesse elettorali devono corrispondere i fatti”

Nota del consigliere regionale dei Popolari, Sergio Clemente.

“Sarò anche io il 15 novembre con decisione e fermezza insieme al Comitato Vola Gino Lisa, presieduto dall’amico Sergio Venturino, a manifestare a Bari per il territorio di Capitanata e il suo scalo di Foggia. Spero che le parole pronunciate dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sull’aeroporto Gino Lisa, in una giornata frenetica di impegni e di incontri, siano smentite dai fatti.

Il capoluogo, il Gargano e la Daunia, ancora così penalizzati da una scarsa raggiungibilità e da un deficit di mobilità imponente rispetto ad altri territori, dopo anni di annunci, attese, lotte, meritano una iniezione di fiducia e un investimento almeno pari a quello che in questi lustri è stato dedicato all’aeroporto di Bari e Brindisi dalla società Aeroporti di Puglia, quasi interamente controllata da capitale pubblico.

Mi sembra che la tanto decantata sede della Protezione Civile sia ancora lontana da Foggia.

Da luglio probabilmente non è stato fatto molto per incentivare rapporti e interessi da parte delle compagnie aeree. Per troppi anni i cittadini della provincia più estesa d’Italia e logisticamente crocevia di flussi hanno dovuto subire spesso viaggi della speranza, è tempo che anche da Foggia si voli. Con l’allungamento della pista non ci sono più alibi. Un intero comparto turistico, il più fiorente della regione, lo chiede. È tempo di far volare Foggia, alle promesse elettorali devono corrispondere i fatti”.