Gioventù Nazionale sul Gino Lisa: “Emiliano prende in giro la Capitanata”

Stato Quotidiano, 28 ottobre 2021. “Dopo le dichiarazioni del Presidente Michele Emiliano sull’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, dopo aver sbandierato in campagna elettorale la promessa alla riapertura dello scalo aereo, lunedì 26 ottobre ha detto che, se non vi è domanda di imprese, Foggia può tranquillamente rimanere senza aeroporto”. La“morale della favola”, secondo Mario Giampietro, coordinatore provinciale di Fdi, è “dimenticate i voli dallo scalo foggiano perché tanto ci sono Bari e Brindisi, ma non solo. Vuol dire che la città di Foggia e la sua Provincia fin quando questo presidente avrà i suoi tentacoli sul governo di questa regione, non esisteranno sulla cartina geografica della Regione Puglia”.

E replica:“Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia non ci stanno e si batteranno in tutti i modi affinché la Capitanata abbia un proprio aeroporto e che si possa volare sin da subito. Come non ci stanno che vi sia questo continuo ignorare la Provincia di Foggia”. Secondo Mario Giampietro Presidente siamo di fronte “alla presa in giro di un territorio che non ha mai ricevuto le dovute attenzioni, cosa che ha caratterizzato già tutto il suo primo mandato. Ormai è sotto gli occhi di tutti- continua la nota- Michele Emiliano utilizza la Capitanata solo per il proprio tornaconto elettorale e dopo essersi garantito altri cinque anni alla guida della Regione Puglia non solo sparisce, ma affossa il nostro territorio. Non è campanilismo o vittimismo ma, semplicemente, non è il presidente di tutti i pugliesi. Non escludiamo possibili forti iniziative popolari contro questo dietrofront. Ora basta! Questo territorio merita rispetto!”

Ritiene che la campagna elettorale del presidente sia stata fatta “di false promesse a cui tanti concittadini della nostra regione, purtroppo, e della nostra provincia hanno creduto. Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale lotteranno in tutti i modi affinché anche i cittadini della Provincia di Foggia possano ricevere l’attenzione, i servizi di cui hanno bisogno e che non vi siano discriminazioni. Fino ad ora la Capitanata è stata bistrattata da Michele Emiliano

e dai suoi anni di malgoverno”.