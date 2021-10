I Migliori Atleti Italiani che sono stelle dello Sport e Scommesse nel 2021

L’Italia è ricca di sportivi professionisti che conquistano costantemente l’arena mondiale. Mostrano brillanti risultati ai Giochi Olimpici e vincono tornei internazionali. Naturalmente, tale successo li rende candidati perfetti per le scommesse online.

Questo pezzo comprende i 7 migliori atleti italiani che recentemente sono diventati stelle dello sport e scommesse, e puoi provare a scommettere su di loro su bookies come LibraBet.

Lorenzo Sonego – tennis

Lorenzo è un tennista professionista di 26 anni che ha raggiunto la posizione n. 21 del ranking ATP in singolo il 4 ottobre 2021. Sonego ha fatto il suo debutto nel main-draw ATP agli Internazionali BNL d’Italia del 2016. Lì, ha ricevuto una wildcard per il main-draw. Nel 2019, Lorenzo ha vinto l’Antalya Open in Turchia, che fa parte dell’ATP World Tour 250.

Benedetta Pilato – nuoto

Benedetta è una nuotatrice italiana molto giovane ma abile e talentuosa. Ha già una serie di medaglie d’oro e d’argento per aver mostrato risultati eccezionali nelle competizioni internazionali. Attualmente è campionessa europea e detentrice del record mondiale dei 50 metri rana. Nel 2021, ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici estivi del 2020 ma è stata purtroppo squalificata per non aver mosso i piedi sullo stesso piano orizzontale durante i suoi calci. Con i progressi che mostra ora, si prevede che Benedetta avrà un futuro brillante.

Filippo Ganna – ciclismo

Filippo è un 25enne ciclista su pista e su strada italiano di successo di Verbania. Ora si esibisce per l’UCI WorldTeam Ineos Grenadiers. Filippo è diventato campione del mondo nell’inseguimento individuale quattro volte. Ai campionati del mondo di ciclismo su pista UCI ha vinto 8 medaglie in totale. Nel 2021, facendo parte della squadra nazionale che ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici estivi, ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre.

Dorothea Wierer – biathlon

Dorothea ha 31 anni ed è una brillante ed esperta biatleta che gareggia nella Coppa del Mondo di biathlon. Ha due medaglie di bronzo alle Olimpiadi, 10 medaglie in totale ai Campionati del Mondo, di cui 3 d’oro, ed è anche due volte campionessa di Coppa del Mondo. Il numero di titoli e riconoscimenti ottenuti è una grande prova della sua professionalità.

Federica Brignone – sci alpino

Federica è una sciatrice di 31 anni. Il suo obiettivo principale è lo slalom gigante e il super-G, ma gareggia in tutte le discipline alpine. Nel 2020 ha vinto il titolo assoluto di Coppa del Mondo, diventando così la prima donna italiana a raggiungere tale risultato. Brignone ha anche 3 medaglie olimpiche di bronzo e numerosi altri riconoscimenti. Un vero gioiello del paese.

Jannik Sinner – tennis

Avendo solo 20 anni, Jannik mostra risultati eccezionali. In singolo, Sinner ha vinto 4 titoli ATP. In doppio, ha vinto una volta. Vincendo il Sofia Open 2020, è diventato il più giovane detentore di un titolo ATP dal 2008. Ha anche vinto il 2021 Washington Open ed è diventato il più giovane campione ATP 500 dalla creazione della categoria nel 2009.

Ciro Immobile – calcio

Gli italiani sono uno dei migliori nel calcio, e Immobile è la sua nuova stella. Ciro è un attaccante di 31 anni che gioca per la Lazio e la nazionale italiana. La sua carriera professionale da senior è iniziata con la Juventus. In seguito, ha giocato in prestito a Siena, Grosseto e Pescara. Ha grandi capacità offensive, la capacità di fare gol ed è un preciso tiratore di rigori. Ciro ha fatto parte della nazionale italiana quando ha vinto UEFA Euro 2020.

Riassunto

Ci sono molti atleti italiani che sono favoriti nello sport e scommesse per la nazione, e i primi 7 di loro sono delineati in questo articolo. Scegli il tuo headliner per testare le tue strategie di scommessa presso le scommesse sportive come LibraBet. (nota stampa)