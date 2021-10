IC “Croce-Mozzillo”, alunni realizzano maschera funeraria di Agamennone

Manfredonia (Foggia) 28/10/2021 – Gli alunni delle classi 5^ A e 5^ B dell’Istituto Comprensivo “Croce-Mozzillo” di Manfredonia, appassionati al culto della cultura micenea, nelle vesti di piccoli artisti, si sono messi alla prova in un’attività laboratoriale riguardante la realizzazione della maschera funeraria di Agamennone, avendo come strumenti una lamina di rame a rovescio, un panno in feltro e una matita.

Con la tecnica dello sbalzo, hanno ottenuto un prodotto originale in bassorilievo. Il laboratorio di storia è stato realizzato grazie alla creatività della maestra Silvia La Marca in occasione del culto dei defunti e ha portato allo sviluppo di un prodotto originale e innovativo, attraverso un’esperienza in cui gli alunni si sono sentiti coinvolti e motivati, diventando così protagonisti del loro apprendimento e favorendo in loro la consapevolezza di ciò che si è imparato. Per questa attività anche l’uso della Lim è stato di grande importanza, di cui la scuola è dotata in ogni aula.