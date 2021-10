(STATOQUOTIDIANO, Manfredonia 28 ottobre 2021). Buongiorno, siamo qui nella sede del candidato consigliere comunale Piercosimo Zino. Lei è giovanissimo. Ha soli 25 anni. È già laureato in Beni Culturali. Entro pochi mesi so che prenderà la seconda laurea. Pratica il softball, ama il calcio, quindi è una persona piena di vita.

D Cosa l’ha spinta a candidarsi?

R- Fin da piccolo ho sempre avuto un interesse verso il sociale. All’Università ho avuto modo di confrontarmi con i vari gruppi politici e sono stato rappresentante del mio corso di studi e del mio dipartimento. Mi sembrava naturale, amando la mia città e vedendo quante potenzialità ha per crescere. Abbiamo la pesca, un enorme flotta di pescherecci che va aiutata, abbiamo gli artigiani maestri d’ascia nella costruzione di imbarcazioni,una tradizione che va tutelata cercando di farne un’attrazione per i giovani e per i turisti.

D- Cosa ne pensi degli altri candidati sindaci?

R- Chiunque si metta a disposizione adesso per il futuro di Manfredonia merita tanto rispetto e credo che ogni candidato possa creare un sano confronto politico, senza cadere in una inutile e logorante campagna di denigrazione.

D- Nel caso venissi eletto, quale sarebbe la prima cosa che faresti?

R- Mi impegnerei a rispettare le promesse che ho fatto durante la campagna elettorale, cioè ascoltare i cittadini di Manfredonia e portare la voce di tutti all’interno del Consiglio Comunale. È importante per me che ogni persona si senta rappresentata.

D- Hai parlato molto di “ascoltare”.

R- Certamente. Il percorso da seguire deve avere come bussola principale “Ascoltare gli altri”. Le parole hanno un grande peso se vengono ascoltate e la politica ha il dovere di ascoltare tutti, indipendentemente dalle idee o condizione sociale. I sipontini desiderano avere qualcuno che gli ascolti.

D- Cosa significa per te Manfredonia?

R- A Manfredonia ci sono nato ed è la città dove sono nati i miei genitori e i miei nonni. È una città molto bella che, se ben valorizzata diventerebbe un punto importante per il turismo in Puglia.

D- Qual è, secondo te, il primo problema di Manfredonia?

R- Il primo problema è il lavoro giovanile. Quando parlo con la gente tutti. La mancanza del lavoro è un problema che attanaglia tutta l’Italia, ma principalmente le città del Sud. Noi come politica, dobbiamo creare le condizioni affinché gli imprenditori possano creare più posti di lavoro. Questo è il principio cardine che qualsiasi politico che venga eletto comune provincia regione governo deve tenere in mente.

D- Alla presentazione delle liste civiche del Candidato Sindaco, sul palco, ti sei rivolto alle persone presenti chiamandole “fratelli sipontini” quasi fosse una famiglia.

R- Noi SIAMO una famiglia. La famiglia è il luogo in cui noi ci formiamo come persone ed è il mattone che costruisce la società. Io vedo tutti noi come figli di Manfredonia e trovo naturale che ci si aiuti in quella che considero una grande famiglia.

D- Quali sono quelle caratteristiche che Manfredonia ha che possono portare ad un rilancio dell’economia?

R- Manfredonia ha la fortuna di essere una terra dove c’è praticamente tutto e tutto può diventare un’eccellenza: agricoltura, pesca, gastronomia, turismo balneare, culturale, religioso. Non dobbiamo cercare chissà cosa. Il rilancio economico di Manfredonia è sotto i nostri occhi, è nell’aria, lo respiriamo. In un raggio di pochi chilometri abbiamo tutto ciò che ci serve.

D- Un esempio di eccellenza?

R- La prima cosa a cui penso è la pesca. E mi viene da ridere perché mi viene in mente la nostra seppia. Manfredonia prima si chiamava Siponto, e quel nome sembrerebbe derivare dal greco antico Σιπιούς, che vuol dire appunto seppia che, nel nostro magnifico golfo, si pescava e si pesca ancora in abbondanza, e si trova alla base di molti piatti della nostra cucina. E questa è solo una delle tante eccellenze.

D-Lei è laureato in Beni Culturali a Parma ma ha deciso di tornare a Manfredonia. Perché?

R- Ci sono tanti ragazzi del Sud che, dopo aver studiato nelle grandi città universitarie utilizzano le loro competenze lì. Per me non è così. Manfredonia è casa mia e voglio aiutarla. È una città bella che ha bisogno di essere valorizzata. Alcune volte lo diamo per scontato ma se Manfredi, il figlio di uno dei più grandi imperatori della storia, Federico II, ha deciso di rendere questa terra la sua capitale, perché dovrei essere da meno? Voglio Manfredonia splendente e con grande impegno lo sarà.

D- In questa città ci sarà spazio per i giovani?

Bella domanda. Mi chiedo spesso chi sono i giovani. Mio padre e mio nonno erano i giovani del passato. Io sono giovane adesso ma il vecchio del futuro. Non esistono né giovani né vecchi. Esistono uomini che hanno delle esigenze e dobbiamo cercare di soddisfare le esigenze di tutti. Non dobbiamo creare lotte tra generazioni ma dobbiamo creare sinergie. I giovani devono portare la loro forza e le loro idee innovative, i meno giovani devono portare l’esperienza e la conoscenza tutti insieme e potremmo creare molte cose interessanti per la nostra città e per il nostro Paese.

R- Ci deve assolutamente essere spazio per i giovani. Nessuno di noi possiede il dono dell’eterna giovinezza, per cui tutto quello che faremo dovrà essere fatto affinché le future generazioni siano pronte per gestire la Manfredonia di domani. Ecco perché sarà importante potenziare i nostri rapporti con la Scuola e l’Università, ma soprattutto informare e rendere partecipi tutte le ragazze e i ragazzi delle iniziative che il Comune prenderà su scuola, cultura, sport e su ciò che una visione giovane può migliorare. La loro formazione è la chiave per un presente ed un futuro di successo.

D- Quanto è importante per te una Manfredonia sicura?

R- E’ essenziale. Nel 2021 non è concepibile vedere scene da Far West. Percorrere certe vie in certe ore non può essere visto come qualcosa di pericoloso. Un maggiore controllo deve viaggiare soprattutto insieme ad una maggiore sensibilizzazione alla legalità e alla sicurezza, soprattutto ai ragazzi più giovani.

D- In questo periodo si parla sempre di più di “green”, di una cultura ambientalista. Cosa ne pensa?

R- Greta Thunberg dice sempre “Non esiste un Pianeta B”. Pochi e semplici accorgimenti possono aiutare a migliorare la nostra vita. Un esempio potrebbe essere quello di sensibilizzare l’utilizzo delle bici, o il famoso sharing.

D- E sulle aree verdi?

R- Beh senza di quelle possiamo starcene tutti ad utilizzare la bici ma non accadrebbe un gran che. La natura è il nostro polmone. Ogni albero produce in media 20/30 litri al giorno di ossigeno. Ogni uomo ha bisogno in media di 550 litri di ossigeno puro al giorno per vivere. Fate un calcolo veloce e capite quanto il verde sia più che importante, vitale. Anche un gesto che potremmo fare tutti, come quello di piantare una piantina (scusate il gioco di parole) nelle nostre aree verdi può portare ad un cambiamento incredibile. Poi, più aree verdi e più verdi possono coprire quelle che sono le varie architetture industriali che feriscono Manfredonia, creando uno spettacolo per i nostri occhi ed un toccasana per il nostro corpo.

Redazione StatoQuotidiano.it