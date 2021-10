Nicola Di Bari a Riccardi: “La verità di rende persone libere. Ecco i dati del bilancio”

(statoquotidiano, Manfredonia 28 ottobre 2021). E’, ormai accertato dai maggiori studiosi internazionali di scienze sociali che siamo nell’epoca della post- verità dove uno vale uno indipendentemente dai suoi studi e della professione che si fa. Se non vi poniamo rimedio può accadere che la cattiva moneta scaccerà quella buona, così come la cattiva informazione spiazzerà quella corretta.

Ci troviamo ormai di fronte al un vero e proprio “mercato” della disinformazione, dell’approssimazione e dell’ignoranza consapevole e, il “mercato” della verità scientifica e storica si mostra sempre più isolato, sempre più sotto attacco e screditato da personaggi senza né arte e né parte.

La vicenda sui vaccini contro il Covid 19 ne dimostra tutta la sua drammaticità negli atteggiamenti dei negazionisti e dei no vax.

Mi risulta impossibile rispondere a chi più di una volta mi ha attaccato, ne comprendo le ragioni, qualificandomi economista ed esperto di che? Dovrei cominciare dai fondamentali della contabilità e, spiegare le enormi differenze che ci sono tra una contabilità finanziaria (limitata nel valore informativo) e una contabilità economica e patrimoniale (esaustiva in tutte le informazioni) e, quanto sia importante il Bilancio Consolidato per dare informazioni veritiere e corrette sull’andamento economico, finanziario e patrimoniale di una società o un Ente Pubblico (reso obbligatorio per legge) che controllano altre società soggette alla direzione e coordinamento.

Mi limito in questa sede a evidenziare i limiti che ha la contabilità finanziaria che non evidenzia:

La composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio pubblico dell’Ente;

La composizione qualitativa e quantitativa del debito pregresso ;

; l’identificazione dei costi dei servizi e dei programmi pubblici realizzati;

la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni;

l’esigenza di rendere conto alla collettività del proprio operato attraverso un processo di rendicontazione sociale.

La Contabilità Generale, di cui il Bilancio Consolidato ne è l’espressione massima, supera tutti questi limiti e, il sottoscritto non ha fatto altro che analizzare il Bilancio Aggregato che comprende la sola società ASE (essendo le altre in liquidazione quali Gestione Tributi e Agenzia per il turismo o poco significative quali il Gal Daunofantino) e, che il sottoscritto ne ha contezza contabile e gestionale essendo stato il consulente sia di ASE che del GAL Daunofantino. Il Bilancio Consolidato supera sul piano delle informazioni tutti i bilanci individuali e, tutte le società quotate o che si rivolgono al mercato per reperire capitali privati né hanno l’obbligo di redazione proprio per la completezza di informazioni che lo stesso né è portatore.

Riporto di seguito il solo Risultato di Amministrazione dell’Esercizio 2020 del Comune di Manfredonia (Delib. Comm. Straord. n. 15 del 29/01/2021) dal quale si evidenzia un risultato di amministrazione negativo di Euro 22,5 milioni , il che significa che le passività finanziarie (debiti correnti) superano le attività finanziaria (Cassa e crediti) di Euro 22,5 milioni e, determina il relativo squilibrio finanziario.

SQUILIBRIO FINANZIARIO 2020 Cassa e crediti 45.617 Debiti correnti 68.118 Squilibrio finnaziario -22.501

Questa è la verità contabile del Bilancio Comunale al 31 dicembre 2020, sancita con Deliberazione della Commissione Straordinaria.

Per far si che il lettore abbia contezza dello standard professionale di chi scrive (poco o molto che sia), riporto la mia vita di studi e professionale, per dare una specie di “certificazione” alle mie riflessioni. Il Bilancio Comunale è anche il mio, dalla sua qualità dipende in buona parte anche la qualità della mia vita. E’, troppo importante per non occuparsene. E’, il Bene Pubblico per eccellenza.

Non cerco gloria, ne potere ne posti di nessun genere, amo talmente il mio lavoro che non né posso fare a meno, mi mancherebbe l’aria, il mio interessamento alla città è semplicemente un dovere di cittadinanza, né più né meno. Se abbiamo perso il coraggio di raccontare la verità allora abbiamo perso tutto.

Nicola di Bari

Note formative e professionali.

Diploma di S.S. Tecnico Commerciale presso l’istituto Tecnico Commerciale G. Toniolo di Manfredonia con votazione 48/60.

Laurea in Economia e Commerci con votazione 110/110 e lode .

Master in Management e Sviluppo Imprenditoriale accreditato ASFOR presso la SPEGEA.

Master in Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione – BS Il Sole 24 ore.

Master in Diritto Tributario – Business School 24 Ore.

Executive Programme in “Finanza di Impresa” presso la LUISS BUSINESS SCHOLL

Executive Programme in “Gestione della Crisi d’Impresa – presso la LUISS BUSINESS SCHOLL

Seminari di incontri con Rober S. Kaplan Prof. alla HARVARD BUSINESS SCHOOL

Top Management Forum su Performance Migliori e Sostenibili presso L’Università degli Studi Bocconi- Milano.

Docente di Economia Aziendale presso l’Istituto di Commercio Internazionale di Sondrio.

Docente di Pianificazione Aziendale presso I.G. Società per l’Imprenditoria Giovanile.

Docente presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia .

Docente Master Alta formazione per conto della scuola di formazione ADSUM.

Testimonial presso Facoltà di Economia Bologna e San Mariano e Luiss Business School.

Autore del saggio “Capitanata Meridiana” – Un nuovo Modello di Sviluppo Economico locale.

Autore del saggio “Economia e Dignità- Il lavoro a fondamento della vita sociale”.

Autore del saggio “Il futuro della città – La via morale dello sviluppo”

Direttore Amministrazione – Finanza e Controllo del gruppo MUCAFER.

Amministratore Unico della società FINAGE Srl – Società Finanziaria iscritta all’albo ex – art. 107 Testo Unico Bancario.

Socio Ordinario del GEI – Gruppo di Economisti di Impr esa – che raggruppa affermati economisti che operano nei più importanti centri di ricerca economica del Paese, in primari istituti bancari, nel settore industriale e dei servizi, oltre che nel mondo universitario.

Socio ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziaria – che raggruppa i direttori amministrativi e finanziari delle più grandi aziende nazionali.

Dottore Commercialista.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e CFO della Coop Iris/Medtraining. Società Leader della crescita 2019 per il triennio 2014-2017 e per il triennio 2015-2018 per il maggior incremento di fatturato, riconoscimento ottenuto dal Sole 24 Ore e Statista. Riconoscimento avuto dal Financial Time e Statista “FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies” quale azienda che ha contribuito in modo eccezionale alla crescita economica nell’ambito dell’Europa Comunitaria per gli anni 2018.