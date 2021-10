Venturino: “La Regione Puglia non ha cacciato un euro per il nostro aeroporto” (Video)

Statoquotidiano.it, Foggia, 28 ottobre 2021. Il Comitato Vola Gino Lisa risponde al presidente di Confindustria Giancarlo Dimauro, tramite un videomessaggio inviato alla redazione di Statoquotidiano.it, dove il Presidente Venturino sottolinea: “La Regione Puglia non ha cacciato un euro per la ristrutturazione del nostro aeroporto, è tutto merito della Comunità Europea”.

Le affermazioni del Comitato VGL arrivano per dare una risposta alle dichiarazioni rilasciate a “FoggiaToday” dal presidente di Confindustria Foggia Giancarlo Dimauro: “Noi abbiamo tutto l’interesse a fare in modo che l’aeroporto funzioni e ci stiamo attivando affinché il Gino Lisa diventi l’aeroporto del territorio. Puntiamo sul Gino Lisa ma basta piagnistei!”. Discorso di Confindustria che sembra in parte giustificare il Presidente Michele Emiliano, dopo alcune osservazioni che avevano creato un vespaio di polemiche.

Il Comitato è pronto alla piena collaborazione con Confindustria e resta in attesa di un eventuale incontro. Venturino apprezza la volontà degli industriali di investire sull’aeroporto di Foggia, ma nel video puntualizza: “Certamente c’è chi lavora da anni per il Gino Lisa, per esempio il Comitato e tanti concittadini”.

Si allega video integrale con le dichiarazioni del Prof. Sergio Venturino: