Accoltella 5 persone in un centro commerciale, morto un dipendente dell’ipermercato

La posto postata dal calciatore del Monza Marì in ospedale

Il comandante ha spiegato che, in base alle riprese delle telecamere del supermercato e alle tracce a terra, è stato possibile ricostruire la dinamica e tempi. “Dal momento in cui ha preso da uno scaffale il coltello fino a quando è arrivato alle casse, e poi è scattato l’allarme, è trascorso un minuto”, ha spiegato.

“Le vittime potevano essere di più”: lo ha detto il procuratore di Milano, Marcello Viola, parlando dell’accoltellamento avvenuto ieri nel supermercato del centro commerciale di Assago. Il procuratore ha spiegato che a quell’ora il punto vendita era particolarmente affollato e ha sottolineato il senso civico dei cittadini che erano sul posto e che sono intervenuti dando una mano ai carabinieri per bloccare l’aggressore. Viola ha ribadito “di essere in grado di escludere che alla base del gesto ci siano motivi terroristici. “Abbiamo accertato che si tratta della manifestazione di un grave disagio psichico”. Viola ha inoltre espresso “la massima solidarietà alle vittime e ai loro famigliari”.

La conferenza stampa degli inquirenti

“Dopo il difficile momento che abbiamo vissuto ieri, io e la mia famiglia vogliamo comunicare che, fortunatamente, stiamo bene e vogliamo ringraziare per i tanti messaggi di affetto e sostegno che stiamo ricevendo”. Pablo Marì, il difensore spagnolo del Monza accoltellato in un centro commerciale di Assago, rassicura tutti con questo post su Instagram. “Siamo vicini ai familiari e agli amici della vittima a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Auguriamo una pronta guarigione anche alle altre persone ferite”, aggiunge il calciatore fotografato nel letto d’ospedale con il pollice all’insù e, accanto, la moglie Veronica. E’ stato operato ai muscoli della schiena all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato da ieri sera, il difensore del Monza Pablo Marì, accoltellato al supermercato Carrefour di un centro commerciale di Assago, nell’hinterland di Milano. Marì resterà in osservazione per due o tre giorni prima delle dimissioni. Per il ritorno in campo ci vorranno almeno due mesi.

Un italiano di 46 anni, Andrea Tombolini ha rischiato di fare una strage nel centro commerciale Milano Fiori di Assago, a Milano. Ha afferrato un coltello dall’espositore all’interno del supermercato Carrefour e, senza alcun preavviso, ha iniziato a colpire persone a caso, uccidendo un dipendente trentenne della catena di grande distribuzione e ferendone gravemente altre 4 che non sono in pericolo di vita. Tre di loro sono state trasportate in codice rosso in ospedale. Le persone coinvolte sono 6, hanno dai 28 agli 81 anni. E’ stato fermato e disarmato dall’ex calciatore dell’Inter Massimo Tarantino. “Urlava, urlava e basta”, dice alle numerose telecamere delle televisioni l’ex giocatore, ora dirigente sportivo. “Io eroe? Non ho fatto niente…”.Tombolini ha un ricovero nel reparto di psichiatria alle spalle e un ritorno in ospedale lo scorso 18 ottobre per essersi auto inferto ferite al volto e al cranio colpendosi a pugni da solo.

Le parole del’aggressore

“Pensavo di star male, di essere ammalato. Ho visto tutte quelle persone felici, che stavano bene, e ho provato invidia“: è quanto ha detto in sintesi Andrea Tombolini al pm di Milano Paolo Storari che lo ha arrestato, con le accuse di omicidio e tentato omicidio plurimo, per aver accoltellato le persone tra gli scaffali del supermercato Carrefour in un centro commerciale di Assago, nel Milanese. Nelle prossime ore il pm inoltrerà la richiesta di convalida dell’arresto del 46enne, che era in cura per problemi mentali, e si trova ora piantonato all’ospedale San Paolo nel reparto di Psichiatria.

Tra i feriti anche Pablo Marì, difensore spagnolo del Monza, raggiunto da un fendente che non avrebbe provocato danni preoccupanti al calciatore di serie A. Il giocatore, che non è in pericolo di vita, ha trascorso la notte all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato dopo l’aggressione. E’ stato colpito alla schiena, mentre faceva la spesa con la moglie e il figlio. Marì è stato operato ai muscoli della schiena all’ospedale Niguarda e resterà in osservazione per due o tre giorni prima delle dimissioni. Per il ritorno in campo ci vorranno almeno due mesi. “Siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto!”, è il messaggio del Monza al giocatore. E’ stato operato ai muscoli della schiena all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato da ieri sera, il difensore del Monza Pablo Marì, accoltellato al supermercato Carrefour di un centro commerciale di Assago, nell’hinterland di Milano. Marì resterà in osservazione per due o tre giorni prima delle dimissioni. Per il ritorno in campo ci vorranno almeno due mesi.

“La squadra è sotto choc, abbiamo chiesto alla Lega il rinvio della partita con il Bologna di lunedì“. Così l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, lasciando l’ospedale Niguarda dove questa mattina è stato operato alla schiena Pablò Marì. “Abbiamo uno spogliatoio coeso, unito, dove tutti sono amici – aggiunge – ieri sera piangevano tutti. Pessina ha pianto per mezzora…”.

“Una serata amara quella di oggi per la Lombardia”, le parole del governatore lombardo, Attilio Fontana. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, auspica “maggiore prevenzione” per “evitare il più possibile” tragedie come quella di questa sera. Cordoglio per la tragedia è arrivato da Carrefour e anche dal Comune di Assago.

Le testimonianze

“Ora che siamo lontane siamo più tranquille ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa succedeva, vedevamo gente scappare in lacrime – ha raccontato all’ANSA una ragazza che si trovava nel centro commerciale al momento dell’aggressione -. Mi è rimasta molto impressa una ragazza che piangeva, completamente sotto shock”. Una scena da film americano, raccontano altri. “Eravamo al bar e pensavamo si trattasse di uno scippo perché abbiamo visto dei ragazzi e una signora correre, poi abbiamo visto sempre più gente con facce sconvolte e abbiamo capito che era successo qualcosa di grave”, aggiunge un’altra ragazza che era nel bar del centro commerciale quando il 46enne si scagliava contro i passanti. “A un certo punto – continua la testimone – ha iniziato a parlare di pistole quindi molto gentilmente, mentre tirava giù la serranda, ci ha nascoste perché nemmeno lei capiva cosa stava succedendo. Siamo rimaste nel retro del bar mentre vedevamo anche il resto della ristorazione chiudere nascondendo le persone dentro. Poi dopo circa 5 minuti è arrivata una commessa del Carrefour che aveva assistito alla prima aggressione, non parlava di armi ma solo di un pazzo. Era sconvolta e la ragazza del bar l’ha soccorsa”. (ansa)