La Rai licenzia Memo Remigi per aver palpeggiato Jessica Morlacchi

FOGGIA, 28/10/2022 – La Rai ha risolto il contratto di Memo Remigi allontanandolo così dalla trasmissione “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai1, per aver palpeggiato Jessica Morlacchi. La vicenda, che si è consumata nella puntata di venerdì 21 ottobre, è stata anche oggetto di un servizio di Striscia la Notizia andato in onda nella serata di mercoledì 26.

Un gesto alquanto imbarazzante per cui il cantante si è subito giustificato dicendo che è stato un gesto involontario ed innocuo. Remigi ha affermato inoltre, di aver soltanto aggiustato il microfono della collega. Ferma sulla decisione resta la Rai che riporta quanto segue: “A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda, la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato”.

Le indiscrezioni su quanto sia accaduto sono state lanciate in prima battuta da Dagospia e confermate poi da Serena Bortone in apertura di puntata del programma, “Remigi non è qui perchè si è reso responsabile di un fatto che non può essere tollerato” afferma la conduttrice. A Jessica Morlacchi, voce dei Gazzosa, è andata tutta la solidarietà dei dirigenti e responsabili e del gruppo di lavoro capitanato da Serena Bortone. (ilquotidianoitaliano) Fonte: dire

“Succede di peggio in televisione“. Memo Remigi prova a difendersi dalle accuse di molestie nei suoi confronti dopo che è stato ‘beccato’ a palpeggiare in diretta la collega Jessica Morlacchi: “Un conto è palpare, un conto è dare il buffettino di portafortuna come si fa a volte in teatro. Era già successo altre volte, ma non in trasmissione. C’è un rapporto di cordiale amicizia, simpatia e goliardia tra di noi”, dice il cantante intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara su Radio24. E continua: “Non è che la mano l’avessi messa sulla chiappa e palpato, dai. Io sono arrivato a 83 anni e sono rimasto un ragazzino che gioca con le chiappe delle signore“. (dire)