Michele di Manfredonia: “Questa è anche la Puglia! Terra di sole, amore e sacrificio!”

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/10/2022 – “Caro Inchiostro di Puglia. Oggi voglio raccontarti una cosa anche io… La storia di una classica famiglia Pugliese, di Manfredonia per l’esattezza! Mi presento, io sono Michele emigrato a Bologna quasi 9 anni fa …

Dopo una mega botta presa per il fallimento dell’azienda dove lavoravamo io, mio fratello Domenico e mio padre Matteo, ci siamo “afforticate” le maniche, abbiamo preso quello che restava delle nostre forze e ci siamo dati da fare. Mio padre, alla fine, in pensione per fortuna ci è arrivato. Mio fratello dopo un anno di ricerche estenuanti in giro per Foggia si è ricollocato. Ed io invece come ti ho detto sono emigrato, realizzando un mio sogno, oggi lavoro per la Ducati. Anche noi, come tanti, ci siamo fatti il c…o nella vita, ma alla fine il sacrificio fa raggiungere i sorrisi più belli!