Padre accoltellato a morte dal figlio nel Foggiano: fermato presunto responsabile

FOGGIA, 28/10/2022 – Questa notte si è consumata una tragedia nella città di San Severo. Erano circa le 3,00, quando in Corso Giuseppe Di Vittorio un

uomo di 90 anni circa, all’interno della propria abitazione, è stato accoltellato a morte, con fendenti al collo e all’addome, dal figlio di 60 anni.



L’omicida, incensurato, sarebbe affetto da una grave patologia certificata. Il fatto è successo intorno alle 3, presumibilmente in seguito ad un litigio. Sul posto sono prontamente intervenute le Forze dell’Ordine, riuscendo a fermare l’uomo che impugnava ancora il coltello da cucina utilizzato per colpire l’anziano padre. L’uomo è stato condotto in carcere per restare a disposizione dell’autorità giudiziaria. (fonte: gazzettadisansevero)