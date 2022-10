PD Manfredonia: “La segretaria Galantino se ne va sbattendo la porta”

Non è finita. In uno dei consigli comunali più brevi che la storia di questa città ricordi, si annuncia che la segretaria Galantino, presentata con enfasi dall’assessore Libero Palumbo certo che sarebbe bastata anche la sua collaborazione “partime” per risolvere le tante questioni in sospeso così come affermato in un consiglio comunale di qualche mese fa, se ne va sbattendo la porta per un rapporto di fiducia con il sindaco venuto meno, per non meglio specificati motivi che nessuno ha sentito il bisogno in modo trasparente di spiegare alla città. E poi il capolavoro della riapprovazione di una lottizzazione, quella denominata B8 senza che il consiglio e la città fossero messi al corrente dello stato reale della situazione con le doverose variazioni edilizie che avrebbero dovuto essere inserite.

E l’assessore all’urbanistica in totale confusione ha provato a difendere un provvedimento che probabilmente ha dovuto ingoiare per “ordini dall’alto”. Dopo una quantità invidiabile, per tempo dedicato, di selfie, dopo i siparietti anni ‘50 con le giurie politiche ai concorsi di bellezza, dopo manifestazioni in piazze con iter autorizzativi errati o deficitari, dopo una serie di gaffe incredibili su parcheggi a pagamento e Tari, adesso i nodi di questa raffazzonata maggioranza vengono tutti al pettine. Troppo difficile mantenere certe promesse da campagna elettorale, troppo forte il peso del passato negli uomini e nelle donne che formano giunta e maggioranza di governo, troppo poca applicazione da parte di chi vive l’amministrazione come un hobby dando priorità al proprio lavoro e ai propri interessi.