Puglia, muore una 15enne in ospedale: era arrivata con un forte mal di testa

BRINDISI, 28/10/2022 – Una ragazzina di 15 anni, M.C., è morta all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era arrivata con un forte mal di testa. È il secondo caso in poche settimane dopo il decesso di un’altra adolescente, sempre nello stesso nosocomio, deceduta per una miocardite fulminante.

La polizia indaga sulla vicenda, che è avvenuta nella serata di ieri. La 15enne sarebbe stata portata in ospedale una prima volta il 20 ottobre lamentando forti mal di testa, ma sarebbe stata dimessa poco dopo. I dolori, però, non passavano, allora è stato necessario in ricovero: in Neurochirurgia è stata sottoposta a un intervento, ma dopo 48 ore sarebbe avvenuto il decesso. Verrà eseguita l’autopsia. (gazzettamezzogiorno)