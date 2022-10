Statoquotidiano.it, 28 ottobre 2022. Alcune associazioni di Foggia hanno incontrato nel pomeriggio di ieri i commissari del Comune sulla questione dei rifiuti in città. Ne hanno parlato, subito dopo, nella trasmissione di TeleFoggia “Trincea” condotta da Antonella Caruso. In studio Marcello Sciagura e Lucia Aprile di “Società civile”, Antonio Placentino e Nino Abate di “Rinascita per Foggia”.

“Abbiamo portato ai commissari le nostre rimostranze- ha detto l’ex consigliere comunale Marcello Sciagura- la città è invivibile, i rifiuti sono dappertutto, non vengono gestiti come dovrebbero e le responsabilità per noi sono di Amiu. Per 5 anni – con riferimento al periodo in cui sedeva fra in banchi del consiglio comunale, ndr- abbiamo cercato di rendere più ‘paritario’ il rapporto fra Comune e Amiu perché non si riusciva mai ad imporsi”.

In sostanza, secondo Sciagura, ieri come oggi l’Amiu decide e il consiglio non è in grado di dare alcuna linea se non, com’è successo, proroghe a un contratto che non è mai diventato definitivo. “I commissari hanno messo in evidenza le difficoltà di Amiu di fare investimenti a causa di un contratto del genere. Ma in consiglio comunale ogni anno l’azienda ha presentato un piano economico in cui diceva che tali investimenti sarebbero stati fatti, quindi ci hanno raccontato le favole, e da questo nasce il nostro dubbio sulla riconferma”.

“Abbiamo chiesto alla commissaria Magno, cui diamo credito, – ha detto Abate nel suo intervento- se avremo finalmente un contratto definitivo con l’azienda. La risposta è stata ‘sì’. Ho chiesto standard qualitativi che sono già stabiliti a livello nazionale, non si capisce perché a Foggia no. In ogni caso i commissari si stanno muovendo, hanno avuto un incontro a Bari, questo mi dà fiducia”.

Dall’incontro è anche emerso che “l’Amiu spa Puglia avrà bisogno di più tempo per fare investimenti, personale, macchinari. Noi abbiamo anche uno stabilimento di biostabilizzazione, la differenza è che magari alcuni milioni- ha detto Abate- servono per pagare i debiti di Amiu Bari e a Foggia resta un po’ poco”.

Lucia Aprile, sul punto, ha spiegato che allo stabilimento lavorano “47 operatori che paghiamo con le nostre tasse di una Tari altissima. Capisco l’esigenza dei commissari di contrattualizzare con un’azienda che è già sul territorio, ma dell’utile di Amiu Puglia a Foggia non c’è alcun ritorno. I commisari vorrebbero un contratto per nove anni ma abbiamo chiesto delle clausole e delle penali nel caso non si rispettino gli standard richiesti”.

È anche balenato il ricordo di quello che c’era prima, l’azienda fallita “Amica” e i rifiuti ammassati prima che arrivasse Amiu, oggi come dieci anni fa. Basta il non voler tornare indietro per benedire Amiu? Ovvio che no.

“Ci siamo stancati di vivere in una città con una bassa qualità della vita peggiorata con i rifiuti in strada- ha detto Placentino- vogliamo sapere per raggiungere questi obiettivi quanto tempo ci vorrà”.

Non solo: “E la disinfestazione chi la deva fare, della salute dei cittadini non si occupa il sindaco e adesso i commissari?”, ha aggiunto Abate vista la situazione igienico sanitaria oltre i livelli di guardia.