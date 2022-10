Scoprire il Parco Archeologico di Siponto grazie ad un videogioco

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/10/2022 – Scoprire il Parco Archeologico di Siponto in provincia di Foggia attraverso uno dei giochi più popolari del mondo: Minecraft. Scandagliare virtualmente i fondali dei due mari pugliesi, Adriatico e Ionio, per scoprire i tesori archeologici più remoti (e più belli). Il turismo pugliese ha un cuore giovane e ai giovani si rivolge.

E nella sua veste migliore si offre ai visitatori della rassegna in corso di svolgimento da ieri e fino a domenica prossima in Campania (l’allestimento dello stand della Regione a Paestum per la Borsa del Turismo archeologico del Mediterraneo, curato da Donata Bologna, dove si uniscono i cammini culturali di terra e di mare in una sintesi d’immagini e colori suggestivi).

«Vogliamo favorire la comprensione e la conoscenza del sito di Siponto utilizzando i preziosi strumenti della digitalizzazione», ha dichiarato il direttore del Parco archeologico di Siponto, Francesco Longobardi durante l’incontro dedicato al progetto. «Abbiamo pensato che il gaming fosse una chiave importante. Con Minecraft abbiamo catturato l’attenzione dei ragazzi. Ed abbiamo coinvolto due classi scolastiche dell’istituto “Colamonico-Chiarulli” di Acquaviva (classi coordinate dalla docente Antonella Bonerba)».

Per la Puglia non è una novità. Nel dicembre del 2021 è partito un progetto che ha sempre il gaming e sempre Minecraft come perno: Bricks4city. Prevede la riqualificazione degli spazi esterni del Museo Castromediano di Lecce. Una esperienza alla quale partecipano giovani e adulti per una attività di riqualificazione degli spazi. (gazzettamezzogiorno)