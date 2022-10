Sul palco di Renato Zero “070” la ballerina di Foggia Maria Pia Taggio

Stato Donna, 27 ottobre 2022. Fra i 23 ballerini del grande evento di Renato Zero al Circo Massimo c’è Maria Pia Taggio, di Foggia, che sui social ha pubblicato alcuni momenti della serata trasmessa ieri sera su Canale 5. Con un’orchestra sinfonica di 50 elementi, sette musicisti, otto coristi, e lo spettacolo “070 (ZeroSettanta)“, il cantante ha celebrato i suoi 70 anni e i 55 anni di carriera.

Il prossimo appuntamento registrato della sua esibizione- in 6 giorni fra fine settembre e 1^ ott- si terrà il 2 novembre sullo stesso canale. La festa era stata rimandata a causa del Covid già due anni fa e ripercorre in musica i suoi successi con ospiti scelti fra coloro che, in particolare, hanno condiviso momenti della vita dell’artista.

Si tratta di un altro importante appuntamento di lavoro per la ballerina foggiana Maria Pia Taggio, già sul palco di Sanremo nel 2020, anno in cui ha ritirato anche il premio Argos Hippium a Manfredonia, poi nel videoclip “Tropicale” di Francesca Michielin che le ha dato una visibilità nazionale.

È ballerina di danza moderna e contemporanea ma spazia nel lyrical e nello street. Ha frequentato nel 2015 il corso”Mp3 Project” a Roma e intrapreso, successivamente, diverse esperienze televisive e teatrali come “Uno Mattina in Famiglia”, l’evento Rai “Nuvola Fuksas”, “Italia Si”, concerto di Andrea Bocelli.

Ha studiato oltreoceano al Millenium Dance Complex di Los Angeles e ha fatto ritorno in Europa grazie all’esperienza nella Compagnia slovena Mn Dance Company.