Cade amministrazione Rotice, PD: “Manfredonia merita molto di più”

Ventitré mesi costellati da errori, avventatezze ed opportunità mancate, sottolineate dal rumore bianco dell’imbarazzo di una comunità sempre più incredula di aver affidato la guida della città ad un manipolo d’improvvisatori. Mesi in bilico tra il nulla e occasioni di inopportunità e conflitto d’interesse, sgrammaticature provvedimentali e inefficienze conclamate, che hanno spinto la nostra città sempre più in basso. In una notte buia e tempestosa.

Due anni persi proprio nel momento storico, quello del PNRR, che avrebbe dovuto darci lo slancio per i prossimi decenni, all’inseguimento della migliore vita per i figli di noi e della nostra terra.

Due anni in cui abbiamo tenuto la nostra barra dritta, cercando di esercitare al meglio, senza sosta, quello che il ruolo di opposizione ci consentiva: vigilanza sugli atti di governo, denuncia degli errori, proposte migliorative. Voci disperse nel deserto di un Governo sordo a qualsiasi confronto politico, arroccato sulla propria spregiudicatezza e vanagloria. Ma ora, per fortuna, è finita. Davvero. Tiriamo un sospiro di sollievo e rimbocchiamoci le maniche, ché il lavoro più duro comincia adesso.

Manfredonia merita molto di più di quello che ha avuto in questi tristi mesi: il nostro sforzo politico sarà quello di dare un degno presente ad una comunità dal passato glorioso. A cominciare dalla proposizione di una visione di città che è del tutto mancata nella Giunta Rotice. È il nostro impegno, è l’impegno di un Partito di donne e uomini responsabili, che non perderanno neanche un minuto a gioire per la fine di una brutta esperienza e che lavoreranno da subito e senza risparmiarsi alla costruzione di una proposta di governo seria e credibile, che possa recuperare il tempo perduto e restituire la speranza di un futuro migliore e di una vita dignitosa per tutti.

Per riaccendere finalmente le luci su una Città che per anni è stata faro dell’intera provincia. Buongiorno, Manfredonia”. Lo riporta una nota del Partito Democratico di Manfredonia.