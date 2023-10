Cade Giunta Rotice, Caratù: “La politica del ‘Tengo Famiglia’”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “La riconsegna delle dimissioni di 13 consiglieri comunali, di fatto azzera la consiliatura, aprendo la strada ad una nuova gestione commissariale. Da più parti leggo particolari di depistaggio atti a distorcere l’attenzione verso la raccolta delle firme con viaggi finti tentativi mediatici maldestri.

La lotta politica, non è complotto, non è carboneria, deve essere trasparente, alla luce del sole, con motivazioni concrete, coerenti e condivise.

Sempre nel bene supremo della città. Quanto è successo dimostra, la qualità politica che ci ha consegnato l’ultima tornata elettorale. La gente vuole e deve sapere quali motivazioni politiche ha indotto Forza ltalia, Molo 21, Popolari, M5S, quella che rimane del PD, lo voto Gianni, Con, Manfredonia Nuova ad unirsi per porre fine alla consiliatura.

Quali finalità li ha legati per il passato, quali per il presente e per il futuro. Quale il loro progetto alternativo per la città. Credo che ognuno di questi soggetti politici non saprò dare spiegazioni logiche e coincidenti con tutti i firmatari, tuttavia, una parvenza di logica la troveranno.

Ancora più importante i 13 consiglieri firmatari devono dire con chiarezza, onestà e trasparenza qual è la vera motivazione della sfiducia. Ci sono problemi ed interessi

personali? Forse, anzi probabile! A questi si chiede di chiarire! Quale interesse, quello Che

fino a qualche ora fa coincideva con le formazioni politiche sfiduciate, oppure è interesse personale. Chiariscano.

Lo devono alla città, alla loro coscienza, alla loro dignità personale. “Tengo Famiglia è più

dignitoso che arrampicarsi sugli specchi”. Lo scrive Giovanni Caratù.