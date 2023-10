Il Castello di Monte Sant’Angelo tra iI 10 luoghi con fantasmi da visitare ad Halloween

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Nel mondo esistono due tipi di persone: chi ama e chi odia gli horror. L’ultima categoria si riconosce subito, sono quelli che al cinema – trascinati a vedere film di Halloween – si coprono il viso con le mani. Alcuni studi, in realtà, hanno dimostrato che la paura “a piccole dosi” fa bene al cervello. Un’ondata di terrore, seguita da una di sollievo, rilascerebbe endorfine e dopamina: un toccasana per il benessere psicofisico.

Il “gusto per il brivido” ha portato un enorme successo a libri come quelli del re del brivido, Stephen King, ma ha reso molto gettonate anche le visite a luoghi misteriosi. Halloween, e il ponte del 31 ottobre, si avvicina e per la notte delle streghe sono molte le mete da visitare per gli amanti dell’horror. Ecco una lista di posti in Italia o all’estero in cui prenotare per tremare di paura.

Nel castello di Monte Sant’Angelo in Puglia: tra spiriti e fantasmi

Si chiamava Bianca Lancia ed era così bella che suo marito, l’imperatore Federico II, decise di rinchiuderla nel castello di Monte Sant’Angelo in Puglia. La nobildonna, per porre fine alla sua prigionia, si suicidò gettandosi da un torrione. Una leggenda vuole che il suo fantasma si aggiri ancora tra le mura dell’edificio. Sembra, infatti, che la pianta selvatica, che cresce sulle torri del castello sia dello stesso colore del vestito che indossava la donna prima di lanciarsi nel vuoto.

Ma non è l’unico spirito a infestare il castello.

Nelle segrete furono detenute anche Filippa d’Antiochia e la regina Giovanna I di Napoli, le cui anime vagano ancora nel palazzo alla ricerca di vendetta. È possibile prenotare una visita guidata nel castello dal costo di 100 euro (per gruppi da minimo tre persone) alle 10:30 o alle 15:30.

Fonte: fanpage.it