Manfredonia. “Pazzi: stanotte hanno distrutto 3 auto e sono scappati via. Contattateci o denuncia immediata”

Manfredonia – Nel cuore della notte, quando la città si addormenta, un fenomeno inquietante continua a turbare la tranquillità di molti quartieri: il vandalismo contro le auto in sosta. Un atto irresponsabile che colpisce non solo i proprietari dei veicoli danneggiati. A prescindere dalla ragione, il risultato è lo stesso: un costo finanziario e emotivo per le vittime.

“E’ uno schifo – dice una giovane donna a StatoQuotidiano.it – nella notte trascorsa, tra le ore 01.25 e 1.35 circa tre autovetture parcheggiate in via dei Gelsi in zona Sacra Famiglia sono state danneggiate da qualche balordo, non sappiamo se lucido o meno, che non si è minimamente preoccupato di fare nulla per i danni che ha provocato. E’ infatti fuggito nel nulla.

Chiediamo all’autore dei fatti, una persona alla guida di una Fiat Panda Dynamic, di farsi avanti entro domani sera e di pagare i danni provocati. Questa è una zona dove di notte corrono come pazzi e provocano danni alle auto ma mettono a rischio anche l’incolumità dei cittadini”.

“La fuga è stata ripresa da impianti di videosorveglianza presenti nell’area, perciò chiediamo all’autore dei fatti di presentarsi e contattare questo numero: 348 815 8616 e attivarsi immediatamente.

Diversamente, saremo costretti a rivolgerci lunedì mattina, 30 ottobre 2023, presso le autorità giudiziarie per risalire al conducente del mezzo in questione”.