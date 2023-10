Violento incidente a Foggia, apprensione per i due giovanissimi centauri

FOGGIA – “Siamo tutti in apprensione per i due giovanissimi centauri Luca e Marco (nomi di fantasia) rimasti coinvolti ieri sera in un violento incidente stradale in via San Severo all’incrocio con via Iconavetere. La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica del sinistro provocato, pare, da una mancata precedenza.