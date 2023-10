I due genitori affidatari accusati a Milano di aver costretto una giovane appena maggiorenne, ospitata nella loro casa, a subire per 15 anni, dal 2000 al 2015, violenze sessuali anche in “un contesto di riti satanici e messe nere”, sono stati assolti con l’argomento che “il fatto non sussiste”.

Questa decisione è stata presa dal giudice istruttore Sofia Fioretta, che ha valutato il caso utilizzando la procedura abbreviata.

Il pubblico ministero milanese Stefano Ammendola, responsabile dell’indagine, aveva richiesto condanne fino a 8 anni per i due imputati. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i due imputati, difesi dagli avvocati Luigi De Mossi e Francesco Poggi, avrebbero esercitato un notevole controllo sulla vita della donna, equiparabile a un tipo di dominio tipico del diritto di proprietà.

A partire dal 2005, la giovane, che oggi ha 41 anni, avrebbe subito abusi durante riti satanici e messe nere, ai quali avrebbero partecipato “diversi uomini, non meglio identificati”, indossando “tuniche bianche e cappucci”.

Questi eventi si sarebbero svolti anche in uno “studio di registrazione insonorizzato” e in presenza di “un crocifisso capovolto”. In questo contesto, la donna sarebbe stata sottoposta a “torture” e ferita con un coltello, con “incisioni sulla schiena e sulle gambe”.

Nonostante queste accuse, i genitori affidatari sono stati assolti da tutte le imputazioni.

L’avvocato Massimo Rossi, che rappresenta la donna e si era costituito parte civile nel processo, ha espresso la sua delusione per la sentenza di assoluzione, definendola “un’offesa” nei confronti della sua assistita. Ha dichiarato che per la prima volta la donna era stata creduta, ma ora si trova nuovamente in una situazione difficile. Ha anche promesso di lottare fino in fondo per ottenere giustizia.

Lo riporta l’ANSA.