Il 25 ottobre scorso a Piacenza, una giovane di 13 anni, Aurora, è morta precipitando dal balcone del suo palazzo. Le circostanze della tragedia sono ancora in fase di accertamento, mentre il fidanzato 15enne della ragazza è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di omicidio volontario, su disposizione della Procura per i minorenni di Bologna. Dopo essere stato inizialmente interrogato e rilasciato, il ragazzo è ora in custodia in un istituto minorile, in attesa della convalida del fermo da parte del giudice. La vicenda ha sconvolto la città e suscitato molte domande.

Nel frattempo, è stata effettuata un’autopsia sul corpo di Aurora presso l’ospedale di Pavia, affidata dal PM per i minorenni, Simone Purgato, al medico legale Giovanni Cecchetto. Erano presenti anche i consulenti delle due parti: l’avvocata Rita Nanetti per il fidanzato 15enne, in sostituzione dell’avvocato Ettore Maini, e l’avvocata Stefania Sacchetti per la famiglia di Aurora, in rappresentanza dell’avvocata Lorenza Dordoni. “È stato conferito un incarico con un quesito molto ampio,” ha dichiarato Sacchetti, indicando che l’analisi potrà includere accertamenti tossicologici e genetici. Per parte della famiglia, è stato nominato il medico legale Novella D’Agostini, che supporterà le indagini.

Emergono inoltre dettagli inquietanti sulla relazione tra i due ragazzi. Pochi giorni prima del tragico evento, Aurora aveva confidato ai servizi sociali il comportamento ossessivo e geloso del fidanzato. A quanto dichiarato dalla madre della ragazza, Aurora avrebbe manifestato il desiderio di interrompere il rapporto, ma trovava difficoltà a farlo. La legale della famiglia, Lorenza Dordoni, ha precisato che Aurora non aveva formalizzato una denuncia, ma si era limitata a parlarne con i servizi sociali, senza procedere oltre. “Non si tratta di una denuncia, ma di una segnalazione,” ha dichiarato Dordoni a La Presse, sottolineando che Aurora aveva confidato alle assistenti sociali la sua difficoltà a gestire l’atteggiamento possessivo del fidanzato.

La dinamica della caduta resta tuttavia avvolta nel mistero. La famiglia di Aurora non crede all’ipotesi di un suicidio o di un incidente, e sostiene che la ragazza non avesse mai mostrato segni di disagio tali da giustificare un gesto estremo. Anzi, stava facendo piani per il futuro, e per il suo quattordicesimo compleanno, in programma tra pochi giorni, la famiglia aveva pianificato una vacanza insieme. Il tragico evento si è verificato la mattina del 25 ottobre, quando la ragazza era uscita di casa per andare a scuola; il fidanzato l’avrebbe attesa nelle vicinanze del palazzo senza che la madre di Aurora o altre persone lo vedessero, alimentando così ulteriori interrogativi su come i due si siano incontrati.

Gli inquirenti non hanno ancora chiarito se la caduta sia stata accidentale o volontaria, e la famiglia ha intenzione di consegnare nuovi elementi a supporto delle indagini. Tra questi, chat e testimonianze di amici di Aurora, che confermerebbero il comportamento ossessivo e possessivo del fidanzato, oltre a certificati medici raccolti in precedenza, che saranno analizzati dalla Procura per i minorenni. L’avvocata Dordoni, rappresentante della madre di Aurora, ha sottolineato l’importanza di vagliare con cura queste prove e la presenza di certificati medici che potrebbero far emergere nuovi elementi in questa delicata fase investigativa.

Anche il fidanzato della giovane appare profondamente scosso. Secondo quanto riferito dai familiari, dal momento in cui è tornato a casa ha smesso di parlare e si è chiuso in se stesso, manifestando segni di shock e dolore. Durante il primo interrogatorio, il ragazzo avrebbe dichiarato di non essere responsabile della caduta, sostenendo che Aurora sarebbe caduta da sola. Dopo la tragedia, sarebbe stato proprio lui a chiedere aiuto ai vicini, che hanno poi chiamato i soccorsi.

La sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, ha espresso vicinanza alla famiglia di Aurora e alla comunità cittadina, invitando tutti al rispetto e alla riservatezza. “Di fronte all’enormità indicibile di quanto è accaduto, credo che un silenzio carico di rispetto e di sincera vicinanza alla famiglia di Aurora sia l’unica dichiarazione al momento possibile,” ha dichiarato la sindaca, ribadendo la necessità di evitare speculazioni su una vicenda ancora sotto indagine e il cui esito potrebbe rivelare risvolti drammatici.

