Tra gli ultimi cambiamenti significativi, il Foggia ha accettato le dimissioni dell’allenatore Eziolino Capuano, arrivato appena un mese fa. Una decisione presa dopo intense discussioni, seguita da una settimana di ottobre caratterizzata da diversi esoneri, tra cui quelli di Francesco Baldini al Lecco e di Alessandro Formisano al Perugia, sostituito da Lamberto Zauli.

GIRONE C

Nel Girone C, il Foggia ha vissuto una delle turbolenze maggiori con le dimissioni di Eziolino Capuano il 28 ottobre, dopo solo un mese dall'inizio del suo incarico. Qui sono avvenuti molti altri movimenti:

: Pasquale Padalino è stato esonerato il 20 ottobre e il 25 ottobre Roberto Boscaglia ha assunto la guida. Taranto: Dopo l’esonero di Eziolino Capuano il 16 agosto, la squadra è stata affidata a Carmine Gautieri a partire dal 17 agosto.

Altri allenatori confermati in questo girone includono Giacomo Modica all’ACR Messina e Giuseppe Raffaele all’Audace Cerignola.

La situazione attuale delle panchine in Serie C mostra una chiara tendenza verso una gestione più flessibile e meno tollerante nei confronti dei risultati insoddisfacenti. Molti club hanno dimostrato di essere pronti a cambiare guida in tempi brevi per provare a dare un nuovo slancio alla stagione