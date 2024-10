Giovedì 31 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena Foggia-Cerignola, sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C 2024-2025. Ecco tutte le informazioni utili per seguire il match in diretta, inclusi orari, canali e modalità di trasmissione.

Come seguire Foggia-Cerignola in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky, che detiene i diritti per la Serie C 2024-2025. Gli spettatori potranno seguire il match su Sky Sport 254 oppure in streaming tramite NOW, la piattaforma on-demand di Sky, che permette di assistere all’evento anche senza abbonamento tradizionale.

Highlights e riepilogo del match

Al termine della partita, gli highlights di Foggia-Cerignola saranno disponibili sui canali Sky e sull’app NOW, permettendo ai tifosi di rivivere i momenti più emozionanti dell’incontro.

Segui Foggia-Cerignola in diretta per rimanere aggiornato sui risultati e le fasi salienti di questa sfida decisiva della Serie C.