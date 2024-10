Ecosistema Urbano, il comune di Foggia risale nove posizioni rispetto allo scorso anno

Aprile: “Impegno a migliorare ancora lavorando sullo sviluppo sostenibile della città”

“La città di Foggia ha registrato un significativo balzo in avanti nella classifica Ecosistema Urbano di Legambiente 2024 – relativa ai dati del 2023 – salendo di ben nove posizioni rispetto all’anno precedente posizionandosi all’84° posto con un punteggio di 47,41%.

Questo risultato rappresenta un miglioramento significativo rispetto alla classifica 2023 (93° posizione su dati relativi al 2022, ndr), segnando un primo importante passo verso il miglioramento della qualità della vita e la sostenibilità ambientale della città, grazie agli sforzi per migliorare la gestione del sistema idrico e ridurre il consumo di suolo.

Tuttavia, i dati del 2023 riflettono ancora la situazione precedente all’insediamento dell’attuale amministrazione, la quale ha intrapreso ulteriori azioni per affrontare le principali criticità ambientali.

L’assessore all’Ambiente, Lucia Aprile, sottolinea come l’attuale amministrazione abbia “potenziato il trasporto pubblico locale grazie ad ATAF, introducendo mezzi meno inquinanti e migliorando l’efficienza del servizio per ridurre l’impatto ambientale e promuovere alternative all’utilizzo dell’auto privata. Inoltre, grazie all’avvio di nuove strategie per la gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata è passata dal 17% nel 2023 al 27% nel 2024, con l’obiettivo di continuare a crescere in questo ambito”.

“L’attuale miglioramento,” dichiara Aprile, “rappresenta solo l’inizio di un percorso di trasformazione. Con i risultati del 2024, che vedono già aumenti significativi nella raccolta differenziata e un sistema di trasporti più sostenibile, ci aspettiamo di guadagnare ulteriori posizioni nella classifica Ecosistema Urbano. L’impegno di tutta l’amministrazione è costante e mira a fare di Foggia un esempio di sviluppo sostenibile.”

Questo impegno include anche un piano di gestione idrica più efficiente e una pianificazione urbanistica che tutela il suolo e favorisce una città più verde e vivibile per tutti. L’amministrazione intende proseguire su questa linea, avvalendosi anche della collaborazione con la cittadinanza per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi sul fronte ambientale”.