“EreTICA”: il 30 ottobre presentazione della nuova stagione teatrale del Dalla di Manfredonia

Mercoledì 30 ottobre, al Teatro Comunale “Lucio Dalla” alle ore 20.00, si terrà la presentazione pubblica di “EreTICA”, la stagione teatrale 2024-2025 della Città di Manfredonia che partirà il prossimo 17 novembre con la sezione domenicale dedicata alle famiglie e il 19 novembre con la stagione di prosa.

Ideata, realizzata e sostenuta dal Comune di Manfredonia, da Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi – con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Puglia; la stagione proporrà, da novembre ad aprile, ben venti appuntamenti fra spettacoli di prosa e domenicali. La stagione, inoltre, non si esaurirà con la programmazione dedicata alla scena, ma svilupperà momenti di avvicinamento, riflessione, formazione e dibattito per il pubblico del teatro e per tutti i cittadini.

All’incontro di presentazione interverranno: Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia; Maria Teresa Valente, assessora alla cultura; Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture; Cosimo Severo, regista e direttore artistico della compagnia “Bottega degli Apocrifi”; Stefania Marrone, drammaturga e direttrice organizzativa di BdA; Micaela Granatiero, segreteria organizzativa BdA e Silvia Mei, docente universitaria e responsabile del “CUTAM” dell’Università degli Studi di Foggia.

Gli spettatori, i cittadini e la stampa sono tutti invitati a partecipare a questo rito collettivo che segna, idealmente, l’inizio del nuovo anno teatrale della città.