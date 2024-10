Fioretto femminile: Francesca Zurlo porta sul tetto d'Italia l'Olympia

Nel weekend appena concluso ha preso il via la Prima Prova Nazionale Master della stagione 2024/2025 a Zevio, in provincia di Verona, che ha visto la partecipazione di circa 600 atleti.

La Prova di fioretto femminile si è disputata domenica 27 ottobre, giornata che ha visto conquistare il gradino più alto del podio dalla foggiana d’adozione, maestra e atleta dell’Olympia Fencing Club, Francesca Zurlo che nel fioretto femminile categoria 2 è stata protagonista di un percorso netto fatto di tutte vittorie, a partire dai gironi eliminatori.

Ottimo piazzamento per l’altra atleta, la fiorettista abruzzese CatiuschaLupinetti, in forza alla società dauna dell’Olympia Fencing Club, che conquista il settimo posto dopo aver ceduto le armi in un bellissimo match proprio a Francesca Zurlo.

Due piazzamenti che confermano ancora una volta l’ottimo lavoro che l’Olympia sta svolgendo su tutto il territorio.

Questa competizione ha inaugurato il percorso che porterà ai Campionati Italiani in programma nel mese di maggio 2025 a Catania.