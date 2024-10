Foggia. Patano: "Dissuasori mobili per contrastare i parcheggi selvaggi davanti al teatro Giordano"

Patano: In arrivo dissuasori mobili di ultima generazione per contrastare i parcheggi selvaggi davanti al teatro Giordano

Una nota dell’assessora alla Polizia locale e al Personale, Daniela Patano.

Foggia. “L’amministrazione comunale e la Polizia locale sono impegnate con tutte le proprie forze per contrastare abitudini e comportamenti che provocano amarezza e indignazione.

Il parcheggio selvaggio di automobili davanti al teatro Giordano nel fine settimana è uno degli esempi di mancata collaborazione e di scarso senso civico, nonostante la presenza di agenti e di forze dell’ordine chiamate però a intervenire per molteplici situazioni in diversi punti della città, come accaduto lo scorso sabato sera, con una rissa scoppiata al piazzale Vittorio Veneto.

Stiamo cercando di imprimere una decisa accelerazione per il potenziamento e l’ulteriore diffusione degli impianti di videosorveglianza, e a breve saranno collocati lungo le strade d’accesso al teatro dei ‘pilomat’, dissuasori mobili a scomparsa di ultima generazione, e delle fioriere, per evitare qualsiasi ulteriore accesso sconsiderato. Sono stati già acquistati dall’amministrazione e presto verranno installati, per restituire al nostro teatro comunale il doveroso decoro, ma continuiamo ad auspicare un salto di qualità anche nelle risposte e nelle azioni di chi alimenta un circolo vizioso di irresponsabilità. In attesa dell’arrivo di ulteriori unità lavorative e operative su strada (agenti di polizia locale e specialisti di vigilanza), attraverso le procedure di mobilità avviate e i concorsi in itinere”.