Foggia. Una targa per l’arch. Alfredo De Biase da parte dell’amministrazione comunale

Una targa per l’arch. Alfredo De Biase da parte dell’amministrazione comunale

“Ad Alfredo De Biase, eccellente rappresentante della città di Foggia, impegnato nella salvaguardia dei Beni Culturali dell’Umanità”.

E’ quanto recita la targa che la sindaca Maria Aida Episcopo ha consegnato stamane a Palazzo di Città all’architetto foggiano Alfredo De Biase, funzionario del Ministero della Cultura e responsabile Grandi Progetti e Valorizzazione dell’Archivio di Stato di Foggia, entrato dal 27 settembre scorso a far parte della prestigiosa Task Force dei Caschi Blu della Cultura, formata da componenti del Ministero della Cultura per la parte tecnico-scientifica e da Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale per la parte operativa.

Erano presenti anche l’assessora al Personale Daniela Patano e il capogabinetto dell’ente Giuseppe Marchitelli. Complimenti e buon lavoro da parte dell’amministrazione comunale.