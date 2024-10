Frattarolo: “Borgo in Fiera, un successo che rafforza la nostra volontà di valorizzare le borgate”

Una nota dell’assessore alle Attività produttive, Lorenzo Frattarolo.

Foggia. 300 presenze registrate tra le attività di laboratorio e quelle olistiche, 30 espositori, 4mila partecipanti ai vari appuntamenti inseriti nella manifestazione. Numeri che forniscono una fotografia nitida del successo di ‘Borgo In Fiera’, che nello scorso fine settimana ha restituito a Borgo Incoronata un’identità e un’attenzione da tempo smarrite, e che confermano la validità della svolta impressa dall’amministrazione comunale, mirata alla piena valorizzazione delle borgate e alla riduzione delle distanze tra centro e periferia.

“Siamo riusciti a tradurre in realtà un progetto ambizioso ma al tempo stesso doveroso, che ha coinvolto numerosi partners in rappresentanza di ambiti e discipline variegate, e abbiamo avviato un processo economico, culturale, turistico, attrattivo che, partendo da Borgo Incoronata, verrà esteso anche alle altre borgate, valorizzando l’esistente nelle sue specificità, modellandolo a un presente sempre più dinamico e proiettandolo a un futuro che può offrire prospettive insperate” sottolinea l’assessore alle Attività produttive Lorenzo Frattarolo.

“Ringrazio la sindaca Episcopo, che ha creduto fortemente in questa iniziativa, l’ing. Affatato e il personale del Servizio Attività Economiche che ha svolto un prezioso lavoro di coordinamento e di supporto per ogni aspetto, l’organizzazione a cura di Puglia Idea, la polizia locale attivamente impegnata per la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività previste, così come l’Ufficio Ambiente e l’Amiu, per la pulizia e il decoro urbano.

Le associazioni e i privati che hanno aderito, i residenti che hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta e i cittadini che con la loro calorosa partecipazione e la loro presenza hanno aperto uno squarcio a un’immobilità solo apparente, e che intendiamo contrastare in ogni modo”, la sua conclusione.