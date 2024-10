Incendiavano rifiuti nelle nostre campagne

“Intensificati i controlli ambientali per reati legati allo smaltimento illecito dei rifiuti. Grazie a un’operazione condotta dalla Polizia Locale di Torremaggiore, con l’ausilio di mezzi avanzati come droni e altre tecnologie di ultima generazione, si è intervenuti in flagranza di reato contro alcuni individui sorpresi ad appiccare incendi di rifiuti nell’agro del nostro Comune, arrecando danni all’ambiente.

Il territorio di Torremaggiore è ormai costantemente monitorato, questo è reso possibile grazie all’impegno delle forze di Polizia Locale, che da tempo effettuano appostamenti mirati per prevenire e contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti. A seguito delle indagini, tutt’ora in corso, sono state presentate denunce penali e deferiti i responsabili alle autorità giudiziarie competenti, è stato anche possibile procedere al sequestro di alcuni beni immobili legati alle attività illecite.

Questa amministrazione comunale è pienamente determinata a porre fine al fenomeno dello smaltimento illegale dei rifiuti, un crimine che danneggia non solo l’ambiente ma anche la qualità della vita della nostra comunità. Continueremo a sostenere tutte le operazioni necessarie per garantire la sicurezza e la tutela del nostro territorio.”

Emilio Di Pumpo

Sindaco di Torremaggiore