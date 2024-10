"‘Lei vedeva del buono in tutti’: la storia di Antonella Lopez, giovane vittima delle faide a Bari

Bari, 23 ottobre 2024 – “Io e la madre rimproveravamo Antonella per le sue frequentazioni, ma lei vedeva del buono in tutti”. Francesca Maggi ricorda così sua nipote, Antonella Lopez, la giovane diciannovenne rimasta vittima di un fatale errore la notte tra il 22 e il 23 settembre all’interno della discoteca Bahia di Molfetta, a Bari. Parole intrise di dolore, raccontate durante una recente udienza presso la Corte d’Assise di Bari, dove Maggi ha testimoniato sul tragico episodio che ha portato alla morte della nipote.

Antonella, spiega la nonna, era una ragazza dal cuore grande, incapace di giudicare chiunque in base alle sue origini o legami familiari. “Mi diceva ‘mamma’, perché mi chiamava mamma, ‘non collegare che uno è figlio o fratello di qualcuno… c’è del buono in loro’”, ha raccontato Maggi. Antonella rappresentava un’anima pura, lontana dal mondo di violenza e intimidazioni che, secondo la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Bari, caratterizza l’ambiente mafioso della città.

Maggi e il figlio Francesco vivono sotto protezione, a seguito della collaborazione di quest’ultimo con la giustizia. Entrambi hanno visto le loro vite sconvolte da tragici eventi che ruotano intorno al clan di appartenenza e alla rivalità tra i gruppi mafiosi che dominano il tessuto sociale di Bari. In particolare, il processo in cui Maggi è stata ascoltata verte sul delitto di un altro suo figlio, Ivan Lopez, freddato la sera del 29 settembre 2021 mentre tornava a casa in monopattino, nel quartiere San Girolamo.

L’omicidio di Ivan Lopez e la rivalità tra clan

L’uccisione di Ivan Lopez, secondo gli inquirenti, è stata un’esecuzione di stampo mafioso, risultato di una spirale di vendette e tensioni all’interno dei clan locali. Attualmente sotto processo ci sono Davide Lepore, considerato l’esecutore materiale del delitto, e Giovanni Didonna, accusato di aver sottratto l’auto utilizzata per raggiungere il luogo del crimine. La DDA di Bari ipotizza che Ivan sia stato ucciso come ritorsione per alcune estorsioni compiute insieme al fratello Francesco ai danni di Lepore, il quale è ritenuto vicino ai clan Capriati e Parisi-Palermiti, due delle principali organizzazioni criminali della città.

La famiglia Lopez, invece, appartiene al clan Strisciuglio, egemone nel quartiere San Girolamo. È all’interno di questa complessa rete di rivalità e alleanze che va collocata la tragica morte di Ivan, il cui omicidio è avvenuto in un clima di forti tensioni tra i clan rivali. La guerra tra queste famiglie di mala ha segnato profondamente la vita dei Lopez, al punto da costringere Francesco e sua madre Maggi a vivere in protezione per la loro sicurezza.

La notte dell’omicidio di Antonella: un tragico errore

La sera del 22 settembre scorso, Antonella si trovava in compagnia di Eugenio Palermiti, un giovane considerato appartenente alla famiglia Parisi-Palermiti, acerrima rivale degli Strisciuglio. Proprio questa frequentazione aveva più volte suscitato la preoccupazione dei suoi familiari, ma la giovane non si lasciava influenzare dai timori che ruotavano intorno alla criminalità locale, convinta che ci fosse del buono in ciascuna persona. Una convinzione che, secondo la famiglia, l’ha portata, purtroppo, a trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Secondo le indagini, il 21enne Michele Lavopa, ora detenuto, avrebbe aperto il fuoco quella sera con l’intenzione di colpire Palermiti, con cui aveva avuto in passato dei contrasti. Il colpo ha tuttavia raggiunto Antonella, strappandola alla vita. Per oltre un mese, Lavopa ha negato ogni addebito, ma le testimonianze e le prove raccolte hanno progressivamente fatto luce sull’accaduto, portando all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti.

Una comunità segnata dalla faida tra clan

L’omicidio di Antonella Lopez ha riaperto ferite mai rimarginate nella comunità di Bari, dove le faide tra clan hanno spesso mietuto vittime innocenti e trasformato quartieri in campi di battaglia. Nonostante l’impegno delle forze dell’ordine e il contributo di collaboratori di giustizia come Francesco Lopez, la criminalità organizzata continua a mantenere un controllo radicato, creando un clima di costante tensione.

La tragedia di Antonella rappresenta un ulteriore capitolo di questo drammatico contesto, segnato da una serie di omicidi e vendette. La sua morte è un monito alla città e alle istituzioni sull’urgenza di interventi concreti per strappare i giovani a una cultura di omertà e violenza, che li vede spesso coinvolti loro malgrado in dinamiche malavitose.

Il dolore di una famiglia e la lotta per la giustizia

Francesca Maggi e suo figlio Francesco continuano la loro difficile lotta per la giustizia, divisi tra il dolore per la perdita di Antonella e Ivan e il rischio costante derivante dalla loro collaborazione con le forze dell’ordine. Per loro, come per altre famiglie segnate dalla violenza mafiosa, la speranza risiede nella possibilità di contribuire a un cambiamento, offrendo ai giovani della città un futuro diverso, lontano dalla violenza.

La testimonianza di Francesca in aula ha reso evidente quanto profonda sia la sofferenza di una famiglia che, suo malgrado, si è ritrovata coinvolta nelle faide della criminalità organizzata barese. “Lei vedeva del buono in tutti,” ha ripetuto Maggi, riferendosi ad Antonella, una giovane vittima della brutalità che caratterizza la vita di molte comunità del Sud Italia. Queste parole, pronunciate con dolore, rappresentano un invito alla riflessione sul destino dei tanti giovani che, come Antonella, crescono in un contesto dove troppo spesso il confine tra vittima e carnefice è labile, e la criminalità assume il ruolo di oscuro padrone del territorio.

Fonte: ANSA.it