Lucera: la terza puntata di ‘Don ChiShow’ alla scoperta della città

Il primo e più importante esempio di integrazione culturale, città ribattezzata la ‘chiave di Puglia’ per le sue bellezze e le sue meraviglie. È così che Lucera viene presentata nella terza puntata di ‘Don ChiShow’, la web serie prodotta dal Piccolo Teatro di Foggia, interpretata da Dino La Cecilia e Fabio Conticelli, scritta con Aldo Augelli e Fabio Di Credico, e inserita nell’ambito del ‘Patto Educativo Provinciale per i giovani’ sottoscritto dalla Prefettura del capoluogo dauno, finalizzato alla valorizzazione del territorio e alla affermazione dei principi di legalità, con il coinvolgimento delle scuole e dei giovani di Capitanata.

Dopo Monte Sant’Angelo e Foggia, è dunque Lucera la protagonista del nuovo viaggio dei novelli Don Chisciotte e Sancho Panza. Anche in questa puntata i due cavalieri erranti e sognatori hanno raccontato la città attraverso il paesaggio (la Fortezza svevo-angioina), la cultura (la Cattedrale, l’anfiteatro romano, il Teatro Garibaldi, la Basilica Santuario di San Francesco Antonio Fasani), il gusto e la legalità (un progetto della scuola media ‘Dante Alighieri’ sulle vittime della mafia), e hanno assegnato il loro ‘Mulino’.

“Il ‘Don ChiShow’ – spiega Dino La Cecilia, direttore artistico del Piccolo Teatro di Foggia – è nato dalla voglia di valorizzare, attraverso l’esplorazione artistica, le tradizioni, gli usi, i costumi del nostro territorio, le sue bellezze sia materiali che immateriali intendendo per queste ultime il nostro modo di essere e di vivere, i valori che ci sono stati tramandati e che è importante che restino vivi. È una sorta di catarsi che deve portare a risvegliare le coscienze e l’orgoglio di tutti. Nel nostro piccolo, abbiamo voluto fare questa cosa a modo nostro, con un programma che parlasse in maniera simpatica e ironica, ma allo stesso tempo romantica, delle cose belle declinandole all’interno del paesaggio, della cultura, dell’enogastronomia e soprattutto della legalità, ambito che interconnette il nostro ‘Don ChiShow’ al Patto Educativo provinciale per i giovani della Prefettura di Foggia”.

“Per quanto non possa sembrare – continua La Cecilia –‘Don ChiShow’ è un grido, una denuncia su quanto è importante che ciò che c’è di bello e meraviglioso vada custodito, preservato, tutelato e quindi valorizzato per il bene di tutta la comunità. Il brutto avanza e siamo chiamati alle armi (quelle nobili, non quelle che fanno male): l’esercito della bellezza deve scendere in campo, non possiamo restare solo a guardare e criticare. Il cambiamento è ora, non domani. Ed è dentro di noi prima ancora che fuori”.

“Il nostro piccolo sogno, con questo progetto – conclude – è far conoscere la nostra terra per quella che è, e cioè non soltanto cronaca nera. La gente deve poter dire ‘Mamma mia quanto è bella la Capitanata: devo andare a vederla’. Perché non è peccato parlare della bellezza, anche se ci sono tanti problemi”.

La seconda puntata di ‘Don ChiShow’ è on line al link https://www.facebook.com/fabioedino/videos/1736681150516535

Credits

Videomaker/Content Creator: Moreno De Lauri e Santa Ricco

Drone maker: Giuseppe Barbaro

Social Media Manager: Marco Sarni

Costumi e scenografie: Emanuela Salvatore

Grafica: Dalia Marchetti

Realizzazione scultura Mulino Don ChiShow: Ciro Grittani