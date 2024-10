La lettera è stata indirizzata al Direttore Sanitario Dr. Savino Dimalta, alla Dirigente Medico Dr.ssa Napolitano e al sindaco Domenico La Marca, e si rivolge a tutti coloro che, a vari livelli, hanno la responsabilità di garantire ai cittadini l’accesso a cure mediche adeguate e continue. Nella sua comunicazione, la cittadina sottolinea le difficoltà in cui si trovano i pazienti diabetici della comunità, specificando come l’interruzione delle visite specialistiche rappresenti un disagio che impatta significativamente sulla salute di questi pazienti.

“Grazie alla prontezza del nostro medico di famiglia, mia madre ha potuto prolungare temporaneamente il piano terapeutico e continuare ad assumere i farmaci necessari”, scrive la cittadina. Tuttavia, la sua testimonianza mette in evidenza la natura provvisoria di questa soluzione, che non garantisce la sicurezza e l’efficacia del trattamento. La paziente, come molti altri, era stata sottoposta recentemente a una modifica della terapia che aveva portato a un importante cambiamento dei valori glicemici, rendendo quindi necessario un nuovo controllo per monitorare e, se necessario, adattare il piano terapeutico. Senza un tempestivo intervento specialistico, tali pazienti rischiano di vedere peggiorare il proprio stato di salute.

Il rischio di aggravamento della patologia

L’interruzione di un servizio essenziale come le visite specialistiche per la cura del diabete può portare gravi conseguenze, in particolare per una patologia che richiede monitoraggi frequenti e trattamenti personalizzati. La mancanza di un accesso regolare a questi controlli può infatti incrementare il rischio di complicanze, mettendo in pericolo la stabilità della terapia per molti pazienti che necessitano di un attento monitoraggio per mantenere sotto controllo i propri valori glicemici.

“La terapia era stata recentemente modificata dallo specialista, portando importanti cambiamenti nei valori della malattia,” prosegue la lettera, “rendendo necessario un nuovo controllo per garantire la giusta efficacia del trattamento.” La cittadina si fa portavoce di una situazione di disagio che coinvolge numerosi pazienti, e chiede alle autorità competenti di ripristinare quanto prima il servizio interrotto, per garantire la continuità delle cure e la tutela della salute di tutti coloro che ne sono interessati.

Un appello alle autorità sanitarie

Il tono accorato della lettera testimonia la preoccupazione dei familiari di questi pazienti, preoccupazione che si tramuta in un appello sentito rivolto alle autorità sanitarie e amministrative affinché venga ripristinato il regolare accesso ai servizi di controllo specialistico. La cittadina sottolinea, in particolare, la necessità di interventi immediati per la salvaguardia della salute pubblica, chiedendo una risposta concreta che possa alleviare il peso di queste difficoltà e assicurare ai pazienti le cure necessarie.

“Auspico che le autorità competenti intervengano per ripristinare un servizio fondamentale per la salute dei cittadini”, conclude la lettera, sottolineando come questa richiesta sia un tentativo di dar voce ai molti pazienti che stanno affrontando con difficoltà l’attesa di una soluzione.