Nell’auto di Alex Marangon sono state individuate tre macchie sospette, potenzialmente di sangue, che ora saranno analizzate dai carabinieri del RIS di Parma. L’indagine sulla morte del barista veneziano di 26 anni si intensifica. Il 2 luglio scorso, il suo corpo è stato ritrovato sul greto del fiume Piave, a circa otto chilometri dall’abbazia di Vidor, nel trevigiano, con la testa gravemente lesionata e varie ferite sul torace. Solo pochi giorni prima, nella notte tra il 28 e il 29 giugno, Alex aveva partecipato a un rito di medicina e musica sciamanica organizzato da Andrea Zuin e la sua Zu Music Project. Nuovi dubbi emergono su questo misterioso caso.

Le indagini sull’auto: una nuova pista investigativa

L’attenzione sull’auto si concentra soltanto a metà agosto, su richiesta dei genitori di Alex, che avevano notato una macchia vicino al freno a mano e chiesto che il veicolo venisse ispezionato. La segnalazione ha spinto la procura di Treviso a ordinare il sequestro del mezzo. Gli esami hanno ora rilevato altre due tracce, posizionate sul sedile anteriore, lato passeggero. Il pubblico ministero Giacomo Valmassoi, che coordina l’inchiesta, ha richiesto un accertamento tecnico irripetibile previsto per il 4 novembre, per verificare la natura delle macchie e, se si tratta di sangue, tentare di estrarre il profilo genetico, così da capire se appartengano ad Alex o ad altre persone.

Un decesso avvolto nel mistero

La morte di Alex rimane un enigma. La procura ha aperto un’indagine per omicidio volontario, sebbene non vi siano ancora indagati. Una delle piste investigative considera la possibilità di un’aggressione avvenuta durante l’evento sciamanico, che aveva come ospiti i curanderos colombiani Jhonni Benavides e Sebastian Castillo. Le testimonianze dei presenti riferiscono che Alex, visibilmente agitato, si è rivolto ai due colombiani intorno alle due di notte, poi ha lasciato il gruppo. I due lo avrebbero seguito, ma successivamente il ragazzo si sarebbe allontanato da solo. Testimoni riferiscono di aver sentito un urlo seguito da un tonfo. I due colombiani hanno successivamente lasciato l’Italia, e in un documento fornito tramite il loro legale, affermano che Alex potrebbe essersi ferito da solo in un momento di crisi.

Gli esami tossicologici

Le analisi tossicologiche sul corpo del giovane hanno rivelato tracce di ayahuasca, un potente allucinogeno vietato. Tuttavia, resta poco probabile che Alex possa essersi gettato o sia stato spinto dal terrazzo dell’abbazia. Le circostanze della sua morte sono ancora poco chiare, ma si sospetta che possa essere stato brutalmente aggredito e successivamente gettato nel fiume.

