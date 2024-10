È una giornata di profondo lutto per l’ASL Roma 3, che piange la scomparsa del dottor Matteo Troiano, stimato primario dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia presso l’Ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia. Il medico, di 63 anni, è venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro una malattia che lo ha portato via all’affetto di familiari, amici, colleghi e numerosi pazienti che nel corso degli anni avevano trovato in lui una guida e un professionista attento.

La notizia della sua scomparsa ha generato grande commozione nella comunità dell’ASL Roma 3 e nei cittadini di Ostia, dove Troiano aveva costruito una carriera brillante e ampiamente riconosciuta, non solo per le sue competenze professionali ma anche per la sua umanità e la capacità di mettere sempre il paziente al centro. Sui social, sono tanti i messaggi di cordoglio e di affetto che in queste ore stanno omaggiando la memoria del dottore, ricordato con stima e profonda riconoscenza per il suo impegno nel campo della medicina.

Una carriera dedicata alla medicina e ai pazienti

Nato a Roma, Matteo Troiano aveva intrapreso la sua carriera con determinazione e passione. Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con il massimo dei voti, aveva subito intrapreso il percorso di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, dimostrando fin da subito la sua predisposizione per la professione medica. La sua formazione lo aveva portato ad acquisire ruoli di crescente responsabilità, dapprima come Ufficiale Medico della Marina Militare Italiana, dove si era distinto per la dedizione e il senso del dovere, e successivamente come Assistente Ortopedico presso la clinica “Nuova Itor”, una delle strutture private più rinomate di Roma.

Il suo ruolo all’Ospedale Grassi di Ostia

In seguito, il dottor Troiano era approdato all’Ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia, dove aveva raggiunto la posizione di primario dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia. Nel corso degli anni, il medico aveva dato prova di essere non solo un professionista preparato e aggiornato, ma anche una figura di riferimento per tutto il personale della struttura. Con grande attenzione e rispetto, Troiano gestiva un reparto che, sotto la sua guida, era diventato un punto di riferimento per i pazienti e per il territorio di Ostia e dintorni.

Nel suo lavoro, Matteo Troiano univa la profonda conoscenza tecnica a una grande capacità di ascolto e comprensione delle esigenze dei pazienti. La sua priorità è sempre stata quella di migliorare le condizioni di chi si rivolgeva al reparto, sia per interventi complessi sia per trattamenti meno invasivi. Colleghi e collaboratori ricordano la sua instancabile dedizione e il suo impegno nel rendere l’ambiente di lavoro un luogo umano e sereno, dove anche le situazioni più critiche potevano essere affrontate con la dovuta attenzione.

Il cordoglio della comunità medica e dei colleghi

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente non solo chi lavorava al suo fianco, ma anche i tanti che avevano avuto modo di collaborare con lui negli anni. Sui social media, i colleghi dell’ASL Roma 3 hanno voluto ricordarlo con parole di affetto e ammirazione, sottolineando come la sua dedizione abbia rappresentato un esempio per tutti. “Era un grande professionista, ma soprattutto un grande uomo, sempre pronto ad ascoltare, a consigliare e a prendersi cura degli altri”, scrive un collega in uno dei tanti messaggi comparsi online.

Anche i pazienti e i familiari delle persone da lui curate hanno voluto rendere omaggio a Matteo Troiano, ricordando episodi di vicinanza e disponibilità che andavano oltre la semplice cura medica. “Il dottor Troiano mi ha dato speranza in uno dei momenti più difficili della mia vita, e non smetterò mai di ringraziarlo”, racconta un paziente sui social, a testimonianza di quanto il medico fosse stimato e rispettato anche al di fuori del contesto ospedaliero.

L’eredità di un medico amato e rispettato

La scomparsa di Matteo Troiano lascia un vuoto profondo non solo nel reparto di Ortopedia e Traumatologia, ma in tutta la comunità medica della capitale. Il suo approccio umano e professionale continuerà a essere fonte di ispirazione per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. La sua eredità è quella di un medico che, pur raggiungendo alti livelli professionali, non ha mai smesso di essere vicino ai suoi pazienti, comprendendo fino in fondo le sfide e le difficoltà di chi si trova in un letto d’ospedale.

Le parole di cordoglio che continuano ad arrivare testimoniano quanto Matteo Troiano sia stato una figura importante per la comunità. Al di là delle sue competenze, il medico è ricordato per la sensibilità e l’attenzione con cui ha sempre affrontato il proprio lavoro, caratteristiche che lo rendevano una presenza rassicurante e affidabile.

La comunità medica e i pazienti di Ostia e dell’intera ASL Roma 3 lo salutano oggi con grande affetto, consapevoli che la sua assenza sarà difficile da colmare, ma che il suo esempio e il suo spirito continueranno a vivere nel lavoro dei colleghi e nelle storie di chi ha avuto l’onore di incontrarlo. Lo riporta Fonte: Canaledieci.it

“Un altro stimatissimo ed apprezzato cittadino di Manfredonia. Non finiremo mai di annoverare i cittadini di Manfredonia che fanno più grande questa città. Non era solo un ottimo chirurgo, era tanto buono ed innamorato della città sipontina. Condoglianze alla famiglia Vittoria de Salvia – Sapone“.