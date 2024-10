Foggia, 27 ottobre 2024 – “La nomina di Raffaele Piemontese ad assessore alla Salute della Regione Puglia è motivo di grande orgoglio per tutto il Partito Democratico della provincia di Foggia e per l’intero territorio di Capitanata. Questo incarico rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno e della dedizione che Raffaele ha sempre dimostrato per il bene dei cittadini e per lo sviluppo del nostro territorio,” ha dichiarato Pierpaolo d’Arienzo , segretario provinciale del PD.

“Raffaele Piemontese ha sempre lavorato con dedizione e competenza, portando avanti azioni concrete per migliorare i servizi pubblici e le infrastrutture, con un’attenzione particolare alle esigenze delle persone e alle fragilità della nostra comunità. Sono certo che, grazie alla sua sensibilità e alla sua esperienza, saprà affrontare con determinazione le sfide che questo nuovo ruolo comporta, a partire dal miglioramento delle strutture sanitarie e della qualità dei servizi per i cittadini,” ha aggiunto. “Come Partito Democratico della Provincia di Foggia, continueremo a sostenere il suo impegno e a lavorare al suo fianco per rendere il sistema sanitario pugliese sempre più efficiente e vicino alle persone, con l’obiettivo di garantire a tutti il diritto a una sanità pubblica di qualità.” d’Arienzo ringrazia il presidente Michele Emiliano: “Desideriamo inoltre ringraziare il presidente Emiliano per la fiducia dimostrata verso un esponente di questa terra e per l’attenzione riservata alle nostre istanze. La sua scelta sottolinea la volontà di rafforzare la rappresentanza del nostro territorio a livello regionale, contribuendo al miglioramento dei servizi per tutti i pugliesi.” “Auguriamo a Raffaele un buon lavoro, certi che saprà portare il nostro territorio al centro delle politiche sanitarie regionali, facendo della sua missione un percorso di ascolto e di impegno a beneficio di tutta la Puglia,” ha concluso il segretario provinciale.