BANDIERA Addio a Carlo Ricchetti, bandiera della Salernitana degli anni d’oro

La Salernitana piange Carlo Ricchetti, storico esterno offensivo e protagonista dei successi granata tra il 1993 e il 1998

Addio a Carlo Ricchetti, bandiera della Salernitana degli anni d’oro

Carlo Ricchetti - Fonte Immagine: ottopagine.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Ottobre 2025
La Salernitana piange Carlo Ricchetti, storico esterno offensivo e protagonista dei successi granata tra il 1993 e il 1998. L’ex calciatore, soprannominato “Re del taglio”, è scomparso questa mattina a soli 55 anni, dopo una lunga malattia.

Ricchetti è stato una delle figure più amate dai tifosi granata, simbolo di una squadra che seppe conquistare due promozioni storiche, in Serie B nel 1994 e in Serie A nel 1998, lasciando un segno indelebile nella memoria del club e della città.

In cinque stagioni con la maglia della Salernitana, Ricchetti ha collezionato 157 presenze e 25 reti, distinguendosi per dedizione, eleganza e talento.

Nel messaggio di cordoglio ufficiale, la società ha espresso profondo dolore: “La proprietà, la dirigenza, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff dell’U.S. Salernitana 1919 piangono la prematura scomparsa di Carlo Ricchetti e si stringono attorno alla moglie Antonella, ai figli e a tutta la famiglia.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Ricchetti aveva intrapreso la carriera da allenatore, lavorando anche nel settore giovanile granata nella stagione 2005/06 e successivamente negli staff tecnici di Roberto Breda e Mirko Cudini, suoi ex compagni di squadra.

Un uomo mite e riservato fuori dal campo, ma campione di carattere e generosità sul terreno di gioco, Carlo Ricchetti resterà per sempre nel cuore del popolo granata.

Lo riporta ottopagine.it.

