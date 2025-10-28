ASL Foggia: attivato il nuovo sistema di endoscopia digitale con teleconsulto e telerefertazione

Nuovo sistema di endoscopia con teleconsulto e telerefertazione. ASL Foggia ha attivato EndoXweb, soluzione basata su tecnologia web per l’accesso e l’analisi dei dati endoscopici, nei presidi ospedalieri “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, “Teresa Masselli Mascia” di San Severo e “Giuseppe Tatarella” di Cerignola.
INNOVAZIONE DIGITALE PER LA SANITA’
Sviluppata da Almaviva, in partnership con Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A. (TeSi), nell’ambito del piano di digitalizzazione, EndoXweb è stata finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pari un milione di euro.
Completamente web-based e accessibile da qualsiasi postazione collegata alla rete aziendale, EndoXweb consente:
- la raccolta e gestione digitale di dati, immagini e video endoscopici;
- la consultazione immediata delle informazioni cliniche da più reparti;
- la refertazione digitale con firma elettronica, anche da remoto;
- l’integrazione con i sistemi centrali (CUP, Order Entry, PACS, Fascicolo Sanitario Elettronico), garantendo una piena interoperabilità tra presidi ospedalieri e continuità assistenziale;
- il monitoraggio in tempo reale delle risorse umane e tecnologiche disponibili, ottimizzando l’organizzazione del lavoro.
“Con l’introduzione di EndoXweb, ASL Foggia potrà gestire da un’unica piattaforma i tre Presidi Ospedalieri”, dichiara Tommaso Petrosillo, Dirigente della Struttura Semplice Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. “È un passo fondamentale nel percorso di trasformazione digitale dell’Azienda, perché consente di creare un sistema integrato in cui flussi informativi, dati clinici e processi organizzativi dialogano in tempo reale. Questo semplifica il lavoro dei professionisti sanitari e allo stesso tempo migliora in modo significativo l’esperienza dei cittadini, che potranno contare su percorsi di cura più rapidi, coordinati e vicini alle loro esigenze”.
1 commenti su "ASL Foggia: attivato il nuovo sistema di endoscopia digitale con teleconsulto e telerefertazione"
Teleconsulto tele refertazione controllo via etere con la nasa….ma le gastroscopie e le colonscopia hanno un anno e mezzo di attesa ma smettetela con queste mink…te siete ridicoli. Avete ancora il coraggio di parlare siete andati a scuola da campo.