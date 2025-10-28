Assalto al portavalori in A14: ferito e arrestato un 53enne di Cerignola

Un 53enne originario di Cerignola è rimasto ferito nel conflitto a fuoco scoppiato durante il tentato assalto a due furgoni portavalori della Mondialpol, avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 27 ottobre sulla corsia sud dell’A14, nei pressi del casello di Porto Recanati, nelle Marche.

Il colpo, preparato nei minimi dettagli ed eseguito con modalità paramilitari, non è andato a segno. Nonostante un blindato sia stato colpito con esplosivo, provocando lo squarcio della fiancata, i rapinatori non sono riusciti a impossessarsi del denaro trasportato. Durante la sparatoria, il cerignolano è stato colpito a una gamba e abbandonato dai complici. Soccorso, è stato trasportato prima all’ospedale di Civitanova Marche e poi a quello regionale di Torrette (Ancona), dove si trova piantonato dalle forze dell’ordine.

Alcuni testimoni hanno ripreso i malviventi in fuga su due auto, una delle quali è stata incendiata a Porto Potenza, circa dieci chilometri più a sud del luogo dell’assalto. In quell’area la polizia ha fermato altri due sospettati e ha ispezionato un vivaio dove la banda aveva rubato un furgone per tentare la fuga.

La dinamica dell’assalto

Secondo le indagini, i rapinatori – almeno otto, armati e con il volto coperto – avevano predisposto un piano complesso: chiodi a tre teste sull’asfalto, un’autocisterna di traverso per bloccare la carreggiata e cariche esplosive per aprire i mezzi blindati. Tuttavia, la reazione pronta delle guardie giurate ha mandato tutto all’aria. Dopo il conflitto a fuoco, la banda si è dispersa nei campi, senza bottino. Nessuno dei cinque vigilanti e degli automobilisti rimasti bloccati è rimasto ferito.

Le forze dell’ordine hanno attivato immediatamente il piano anti-rapina, chiudendo il tratto autostradale tra Loreto e Civitanova Marche in entrambe le direzioni. Solo intorno alle 20.30 è stato possibile consentire agli automobilisti in coda di inversione e deflusso controllato.

Le indagini proseguono per identificare gli altri membri della banda, ritenuta responsabile di un’azione criminale di tipo militare, pianificata nei dettagli ma finita in un fallimento.

