MACERATA – È stato un vero e proprio assalto in stile militare quello avvenuto nel pomeriggio di ieri sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche, in territorio di Porto Recanati. Il commando, composto da almeno sette persone, ha tentato di rapinare due furgoni portavalori della società Mondialpol, che trasportavano un carico di 3 milioni di euro.

A confermare la cifra è stato questa mattina il procuratore di Macerata, Giovanni Fabrizio Narbone, nel corso di una conferenza stampa tenuta nella caserma dei Carabinieri del capoluogo.

L’assalto è avvenuto con modalità che ricordano quelle delle bande organizzate pugliesi: chiodi a tre punte lanciati sull’asfalto, auto incendiate per bloccare la carreggiata e armi semiautomatiche in azione — tra cui Kalashnikov e AK-44. Tutto si è consumato in pochi minuti: un attacco rapido, coordinato, con l’obiettivo di bloccare i mezzi, immobilizzare le guardie giurate e mettere le mani sul denaro. Ma qualcosa è andato storto. La reazione delle guardie, che hanno risposto al fuoco, e l’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine hanno mandato all’aria il piano del commando, costringendo i banditi a una fuga precipitosa attraverso i campi.

Tre arresti, tutti originari di Cerignola

Sono tre gli uomini già fermati, tutti originari di Cerignola (Foggia), un territorio noto per la presenza di gruppi criminali specializzati in assalti ai portavalori e ai TIR. Due di loro sono stati bloccati a Porto Potenza, circa mezz’ora prima dell’assalto, a bordo di un furgone che trasportava due moto, probabilmente destinate alla fuga. Il terzo, ferito a una gamba durante lo scontro a fuoco con le guardie giurate — rimaste illese —, è stato soccorso e trasferito prima all’ospedale di Civitanova Marche e poi al poliambulatorio di Torrette (Ancona), dove si trova piantonato dai carabinieri.

Le forze dell’ordine non escludono che i tre possano far parte di un gruppo più ampio, ancora in fuga. “Il commando contava almeno sette elementi — ha spiegato il procuratore Narbone — e l’operazione è stata pianificata nei dettagli, con mezzi rubati e incendiati subito dopo l’assalto per cancellare le tracce”. Cinque auto sono state infatti ritrovate carbonizzate lungo l’autostrada e nelle strade di campagna circostanti, a conferma della violenza e della complessità dell’azione.

La dinamica: chiodi, esplosioni e fuga nei campi

L’attacco si è consumato in pieno giorno, tra lo sgomento degli automobilisti. I rapinatori hanno sparso chiodi a tre punte per forare le gomme dei portavalori e delle auto di scorta, costringendole a fermarsi. Poi hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro i veicoli blindati. Una delle auto di copertura del commando è stata data alle fiamme per bloccare la carreggiata, mentre altri uomini, armati, tentavano di avvicinarsi ai furgoni. Nonostante l’intensità dell’assalto, le guardie giurate hanno mantenuto la posizione, rispondendo al fuoco e riuscendo a difendere il carico.

Dopo pochi minuti, con le sirene delle forze dell’ordine in avvicinamento, i banditi hanno abbandonato la scena e si sono dati alla fuga attraverso i campi circostanti. Le ricerche, coordinate da Carabinieri e Polizia giudiziaria di Macerata, si sono protratte per tutta la notte. Sul posto, gli investigatori hanno raccolto bossoli, resti di ordigni e veicoli bruciati, ora al vaglio della scientifica. Non si esclude che siano stati utilizzati anche esplosivi artigianali per tentare di forzare i blindati.

Indagini e ipotesi di tentato omicidio

La Procura di Macerata ha aperto un’inchiesta per tentata rapina aggravata, ma tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di tentato omicidio, considerata la gravità dell’attacco e la potenza di fuoco impiegata. “Non si è trattato di un colpo improvvisato — ha spiegato il procuratore —, ma di un’azione organizzata con competenza militare, mezzi adeguati e un obiettivo preciso. Chi ha pianificato il tutto conosceva perfettamente i movimenti dei furgoni”.

Le indagini proseguono per risalire agli altri componenti del commando e a eventuali complici che potrebbero aver fornito supporto logistico o informazioni interne. È in corso anche un confronto con le forze investigative di Foggia e Bari, da tempo impegnate nel monitoraggio dei gruppi criminali dediti a questo tipo di assalti. L’intera area interessata è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti balistici e scientifici.

Un fenomeno che si ripete

L’assalto di Porto Recanati ricorda da vicino altri colpi messi a segno negli ultimi anni lungo la dorsale adriatica, spesso attribuiti a bande pugliesi specializzate in attacchi ai portavalori. Operazioni ad alto rischio, con bottini milionari, che richiedono preparazione, armi da guerra e logistica complessa. Anche per questo, l’episodio di ieri ha suscitato forte allarme tra gli inquirenti e nel mondo della sicurezza privata.

La pronta reazione delle guardie giurate e la rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine hanno evitato il peggio, impedendo che l’azione si trasformasse in una strage. Ma il bilancio resta pesante: paura tra gli automobilisti, traffico in tilt per ore e una chiara dimostrazione della pericolosità di gruppi criminali sempre più audaci e organizzati.

Le indagini continuano senza sosta. Gli inquirenti sperano che, grazie alle telecamere di sorveglianza e alle tracce raccolte sui veicoli, si possa presto ricostruire la rete di complicità che ha reso possibile l’assalto mancato da 3 milioni di euro.

