Edizione n° 5868

BALLON D'ESSAI

ULIVI // Puglia, un progetto salva gli ulivi a rischio estinzione: catalogate 64 varietà rare
28 Ottobre 2025 - ore  13:38

CALEMBOUR

POLICLINICO // Concorso OSS Regione Puglia: 1.000 posti a tempo indeterminato, 230 per il Policlinico di Foggia
28 Ottobre 2025 - ore  11:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // “Belve” torna su Rai 2: si inizia con Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo

TORNA “Belve” torna su Rai 2: si inizia con Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo

Giunto al suo sesto anno consecutivo, lo show si conferma uno dei format più forti della rete, con cinque nuove puntate in onda ogni martedì

“Belve” torna su Rai 2: si inizia con Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo

Francesca Fagnani -Fonte Immagine: adnkronos.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Ottobre 2025
Attualità // Spettacoli //

Torna da oggi in prima serata su Rai 2 “Belve”, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto dalla Rai Direzione Intrattenimento Prime Time. Giunto al suo sesto anno consecutivo, lo show si conferma uno dei format più forti della rete, con cinque nuove puntate in onda ogni martedì.

Ospiti e anticipazioni
La prima puntata si apre con tre protagoniste d’eccezione: Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo. Ma la vera attesa è tutta per Maria De Filippi, che sarà l’ospite speciale di questa edizione. Una presenza destinata a segnare un nuovo picco di ascolti per un programma che, fin dagli esordi, ha saputo imporsi come uno dei talk più seguiti e discussi della televisione italiana.

Dagli esordi al successo in prima serata
“Belve” debutta il 14 maggio 2021 in seconda serata, per poi approdare in prime time dal 21 febbraio 2023. I risultati non tardano ad arrivare: dagli iniziali 500 mila telespettatori con il 4% di share, il programma cresce costantemente fino a superare nel 2023 la soglia del milione di spettatori.

Il boom del 2023 e i record del 2024
Tra i momenti di massimo successo, la puntata del 21 marzo 2023 con Ornella Vanoni, Claudio Amendola e Claudia Pandolfi, che raggiunse 1,2 milioni di spettatori e il 7,3% di share. Ma il vero exploit arriva nel 2024, con due episodi che fanno la storia del programma: il 9 aprile, grazie alle confessioni di Fedez, Alessandro Borghi, Francesca Cipriani e Raiz, la trasmissione vola oltre i 2,2 milioni di spettatori e il 12,6% di share; il 30 aprile, con Francesca Pascale, Mara Maionchi, Piero Chiambretti e Arisa, si conferma con 2 milioni di spettatori e l’11,6% di share.

Anche le edizioni successive mantengono ottimi numeri: il 17 dicembre 2024, con Jovanotti, Taylor Mega e Vittorio Feltri, si registrano 1,9 milioni di telespettatori e il 12,2%, mentre il 27 maggio 2025, con Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero, si attestano 1,6 milioni di spettatori e il 10,1% di share.

Le rivelazioni di Belen
A inaugurare la nuova stagione è Belen Rodriguez, che nel suo inconfondibile stile non risparmia dichiarazioni destinate a far discutere: “Trasgressione? Ne ho una, ma non te la posso dire. Ho un bel lato oscuro”, confessa. Poi aggiunge: “L’amore più importante della mia vita? Marco Borriello. Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte la sudamericana… i miei fidanzati li ho menati tutti.”

Con queste premesse e con Maria De Filippi pronta a sedersi sulla poltrona di Francesca Fagnani, “Belve” si prepara a confermare — e forse superare — i suoi record di ascolti e di impatto mediatico.

Lo riporta rainews.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.