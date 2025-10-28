“Belve” torna su Rai 2: si inizia con Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo

Torna da oggi in prima serata su Rai 2 “Belve”, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto dalla Rai Direzione Intrattenimento Prime Time. Giunto al suo sesto anno consecutivo, lo show si conferma uno dei format più forti della rete, con cinque nuove puntate in onda ogni martedì.

Ospiti e anticipazioni

La prima puntata si apre con tre protagoniste d’eccezione: Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo. Ma la vera attesa è tutta per Maria De Filippi, che sarà l’ospite speciale di questa edizione. Una presenza destinata a segnare un nuovo picco di ascolti per un programma che, fin dagli esordi, ha saputo imporsi come uno dei talk più seguiti e discussi della televisione italiana.

Dagli esordi al successo in prima serata

“Belve” debutta il 14 maggio 2021 in seconda serata, per poi approdare in prime time dal 21 febbraio 2023. I risultati non tardano ad arrivare: dagli iniziali 500 mila telespettatori con il 4% di share, il programma cresce costantemente fino a superare nel 2023 la soglia del milione di spettatori.

Il boom del 2023 e i record del 2024

Tra i momenti di massimo successo, la puntata del 21 marzo 2023 con Ornella Vanoni, Claudio Amendola e Claudia Pandolfi, che raggiunse 1,2 milioni di spettatori e il 7,3% di share. Ma il vero exploit arriva nel 2024, con due episodi che fanno la storia del programma: il 9 aprile, grazie alle confessioni di Fedez, Alessandro Borghi, Francesca Cipriani e Raiz, la trasmissione vola oltre i 2,2 milioni di spettatori e il 12,6% di share; il 30 aprile, con Francesca Pascale, Mara Maionchi, Piero Chiambretti e Arisa, si conferma con 2 milioni di spettatori e l’11,6% di share.

Anche le edizioni successive mantengono ottimi numeri: il 17 dicembre 2024, con Jovanotti, Taylor Mega e Vittorio Feltri, si registrano 1,9 milioni di telespettatori e il 12,2%, mentre il 27 maggio 2025, con Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero, si attestano 1,6 milioni di spettatori e il 10,1% di share.

Le rivelazioni di Belen

A inaugurare la nuova stagione è Belen Rodriguez, che nel suo inconfondibile stile non risparmia dichiarazioni destinate a far discutere: “Trasgressione? Ne ho una, ma non te la posso dire. Ho un bel lato oscuro”, confessa. Poi aggiunge: “L’amore più importante della mia vita? Marco Borriello. Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte la sudamericana… i miei fidanzati li ho menati tutti.”

Con queste premesse e con Maria De Filippi pronta a sedersi sulla poltrona di Francesca Fagnani, “Belve” si prepara a confermare — e forse superare — i suoi record di ascolti e di impatto mediatico.

