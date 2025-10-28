Edizione n° 5867

BALLON D'ESSAI

SOLUZIONE // Salatto (Confindustria): “La provincia di Foggia è la soluzione, non il problema”
27 Ottobre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

ANTIBIOTICI // Sos infezioni urinarie: allarme antibiotici fai-da-te in Italia
27 Ottobre 2025 - ore  14:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Coppa Italia, il Crotone ospita il Foggia: sfida dal sapore intenso allo “Scida”

SERIE C Coppa Italia, il Crotone ospita il Foggia: sfida dal sapore intenso allo “Scida”

La formazione rossoblù, sostenuta dal calore del pubblico di casa, punta a confermarsi protagonista anche in Coppa

Coppa Italia, il Crotone ospita il Foggia: sfida dal sapore intenso allo “Scida”

ph Calcio Crotone

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Ottobre 2025
Foggia // Sport //

Tutto pronto allo stadio Ezio Scida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, che vedrà di fronte Crotone e Foggia, in campo domani 29 ottobre alle ore 17:30. Una sfida che promette spettacolo e intensità tra due formazioni decise a proseguire il proprio cammino nella competizione, confermando ambizioni e crescita.

Il tecnico Emilio Longo ha convocato 24 giocatori, optando per qualche rotazione rispetto al campionato ma mantenendo intatto l’equilibrio tra giovani di prospettiva e giocatori d’esperienza. Restano fermi ai box Andreoni e Perlingieri, mentre Cargnelutti e Vinicius risultano diffidati.

Il Crotone arriva alla sfida con la volontà di dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime giornate di campionato e di consolidare la propria identità di gioco. La formazione rossoblù, sostenuta dal calore del pubblico di casa, punta a confermarsi protagonista anche in Coppa, competizione in cui la società ha dichiarato di voler andare il più lontano possibile.

Sul fronte opposto, il Foggia vede nella trasferta calabrese un banco di prova significativo per testare la solidità del gruppo e misurare la propria crescita sotto il profilo tecnico e mentale. I rossoneri, che hanno già mostrato segnali di miglioramento nelle ultime uscite, cercheranno di imporre ritmo e personalità per centrare il passaggio del turno.

Il fischio d’inizio è fissato per le 17:30: allo “Scida” si attende un match vibrante, tra due piazze storiche del calcio meridionale che vogliono ritagliarsi un ruolo da protagoniste anche nella Coppa Italia di categoria.

Lo riporta CalcioCrotone.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.