Coppa Italia, il Crotone ospita il Foggia: sfida dal sapore intenso allo “Scida”

Tutto pronto allo stadio Ezio Scida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, che vedrà di fronte Crotone e Foggia, in campo domani 29 ottobre alle ore 17:30. Una sfida che promette spettacolo e intensità tra due formazioni decise a proseguire il proprio cammino nella competizione, confermando ambizioni e crescita.

Il tecnico Emilio Longo ha convocato 24 giocatori, optando per qualche rotazione rispetto al campionato ma mantenendo intatto l’equilibrio tra giovani di prospettiva e giocatori d’esperienza. Restano fermi ai box Andreoni e Perlingieri, mentre Cargnelutti e Vinicius risultano diffidati.

Il Crotone arriva alla sfida con la volontà di dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime giornate di campionato e di consolidare la propria identità di gioco. La formazione rossoblù, sostenuta dal calore del pubblico di casa, punta a confermarsi protagonista anche in Coppa, competizione in cui la società ha dichiarato di voler andare il più lontano possibile.

Sul fronte opposto, il Foggia vede nella trasferta calabrese un banco di prova significativo per testare la solidità del gruppo e misurare la propria crescita sotto il profilo tecnico e mentale. I rossoneri, che hanno già mostrato segnali di miglioramento nelle ultime uscite, cercheranno di imporre ritmo e personalità per centrare il passaggio del turno.

Il fischio d’inizio è fissato per le 17:30: allo “Scida” si attende un match vibrante, tra due piazze storiche del calcio meridionale che vogliono ritagliarsi un ruolo da protagoniste anche nella Coppa Italia di categoria.

Lo riporta CalcioCrotone.it