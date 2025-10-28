“Da padre e cittadino, chiedo una sanità che non lasci soli”: la testimonianza di un genitore di Manfredonia

Ci sono storie che attraversano il cuore prima ancora delle cronache. Quella raccontata da un padre di Manfredonia è una di queste: una testimonianza intensa, lucida e profondamente umana, che parte da un dramma familiare e diventa riflessione collettiva sul diritto alla salute e sulla dignità delle cure.

“Mio figlio – racconta – ha ricevuto una diagnosi terribile: una malattia rara, una mutazione SMAD4 con interessamento al colon-retto, che aggrava un quadro clinico già estremamente complesso. In momenti come questi, ogni genitore dovrebbe potersi concentrare solo sulla salute e sulla serenità del proprio figlio. E invece ci si trova a fare i conti con un sistema sanitario che, in città come Manfredonia, mostra tutti i suoi limiti”.

Con parole semplici ma cariche di dolore, l’uomo descrive le difficoltà quotidiane di chi deve affrontare la malattia in un contesto di carenze strutturali e organizzative. “Non chiedo l’eccellenza assoluta – precisa – ma servizi seri, strutture funzionali, una presa in carico tempestiva e competente. È inaccettabile dover percorrere centinaia di chilometri, attraversare regioni, affrontare spese enormi solo per garantire cure adeguate a un figlio malato. Nessuna famiglia dovrebbe vivere tutto questo”.

L’eccellenza del Bambino Gesù: dove la cura incontra l’umanità

Nel suo racconto, però, c’è anche spazio per la gratitudine. A Roma, presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la famiglia ha trovato non solo competenza, ma anche accoglienza e umanità. “Abbiamo incontrato medici preparati e persone capaci di ascoltare, di accompagnare una famiglia nella fragilità. Una sanità che funziona davvero”.

Il padre desidera esprimere pubblicamente il suo ringraziamento a chi ogni giorno si prende cura del figlio con professionalità e cuore:

la Dott.ssa Simona Faraci , pediatra gastroenterologa endoscopista, “che accompagna ogni passo con delicatezza e precisione”;

“Non dimenticherò mai – aggiunge – la sensibilità, la vicinanza e la competenza di queste persone. In un’Italia che spesso dimentica i suoi cittadini più fragili, loro rappresentano un esempio luminoso di ciò che la sanità dovrebbe essere: umana, efficiente e accogliente”.

Un appello che diventa messaggio civile

Questa esperienza, nata dal dolore, si trasforma nelle parole del padre in un appello civile: “Ho imparato quanto sia importante pretendere, con dignità e fermezza, servizi adeguati nei territori. Non bisogna arrendersi, anche quando la realtà è dura e ingiusta. Le persone giuste, nei momenti peggiori, possono fare la differenza”.

Un messaggio che parla a nome di tante famiglie, soprattutto di quelle che vivono lontano dai grandi centri ospedalieri e che ogni giorno devono lottare per accedere a cure dignitose. “Da padre – conclude – continuerò a lottare per mio figlio e per tutti i bambini e ragazzi che meritano cure vicine e competenti. Da cittadino, continuerò a denunciare le mancanze e a ringraziare chi, con professionalità e cuore, riesce a fare la differenza”.