“Da padre e cittadino, chiedo una sanità che non lasci soli”: la testimonianza di un genitore di Manfredonia

Ci sono storie che attraversano il cuore prima ancora delle cronache. Quella raccontata da un padre di Manfredonia è una di queste: una testimonianza intensa, lucida e profondamente umana, che parte da un dramma familiare e diventa riflessione collettiva sul diritto alla salute e sulla dignità delle cure.
“Mio figlio – racconta – ha ricevuto una diagnosi terribile: una malattia rara, una mutazione SMAD4 con interessamento al colon-retto, che aggrava un quadro clinico già estremamente complesso. In momenti come questi, ogni genitore dovrebbe potersi concentrare solo sulla salute e sulla serenità del proprio figlio. E invece ci si trova a fare i conti con un sistema sanitario che, in città come Manfredonia, mostra tutti i suoi limiti”.
Con parole semplici ma cariche di dolore, l’uomo descrive le difficoltà quotidiane di chi deve affrontare la malattia in un contesto di carenze strutturali e organizzative. “Non chiedo l’eccellenza assoluta – precisa – ma servizi seri, strutture funzionali, una presa in carico tempestiva e competente. È inaccettabile dover percorrere centinaia di chilometri, attraversare regioni, affrontare spese enormi solo per garantire cure adeguate a un figlio malato. Nessuna famiglia dovrebbe vivere tutto questo”.
L’eccellenza del Bambino Gesù: dove la cura incontra l’umanità
Nel suo racconto, però, c’è anche spazio per la gratitudine. A Roma, presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la famiglia ha trovato non solo competenza, ma anche accoglienza e umanità. “Abbiamo incontrato medici preparati e persone capaci di ascoltare, di accompagnare una famiglia nella fragilità. Una sanità che funziona davvero”.
Il padre desidera esprimere pubblicamente il suo ringraziamento a chi ogni giorno si prende cura del figlio con professionalità e cuore:
- la Dott.ssa Simona Faraci, pediatra gastroenterologa endoscopista, “che accompagna ogni passo con delicatezza e precisione”;
- la Dott.ssa Chiara Imondi, chirurgo pediatrico, “sempre attenta e rigorosa nella supervisione clinica”;
- Sonio Vitale, “una presenza discreta ma fondamentale, sempre disponibile e vicina alla famiglia”;
- Giuseppe Gatto della Guardia Vaticana e tutti i suoi colleghi, “per il sostegno umano e morale in un momento così difficile”.
“Non dimenticherò mai – aggiunge – la sensibilità, la vicinanza e la competenza di queste persone. In un’Italia che spesso dimentica i suoi cittadini più fragili, loro rappresentano un esempio luminoso di ciò che la sanità dovrebbe essere: umana, efficiente e accogliente”.
Un appello che diventa messaggio civile
Questa esperienza, nata dal dolore, si trasforma nelle parole del padre in un appello civile: “Ho imparato quanto sia importante pretendere, con dignità e fermezza, servizi adeguati nei territori. Non bisogna arrendersi, anche quando la realtà è dura e ingiusta. Le persone giuste, nei momenti peggiori, possono fare la differenza”.
Un messaggio che parla a nome di tante famiglie, soprattutto di quelle che vivono lontano dai grandi centri ospedalieri e che ogni giorno devono lottare per accedere a cure dignitose. “Da padre – conclude – continuerò a lottare per mio figlio e per tutti i bambini e ragazzi che meritano cure vicine e competenti. Da cittadino, continuerò a denunciare le mancanze e a ringraziare chi, con professionalità e cuore, riesce a fare la differenza”.
1 commenti su "“Da padre e cittadino, chiedo una sanità che non lasci soli”: la testimonianza di un genitore di Manfredonia"
dovremmo iniziare a considerare la sanità come un servizio pubblico pagato da noi cittadini pazienti,e non accontentarci di quello che ci offre con tutte le sue pecche che di anno in anno peggiorano su ogni fronte.quando capiremo che e’ un servizio che paghiamo direttamente noi dalle nostre buste paga,allora potremo pretendere qualcosa in più,perché non e’ vero che e’ solo una questione economica,spesso manca l umanità e la cordialità del personale che non migliora certo con più fondi pubblici,ma protestando e segnalandolo alla direzione preposta.impariamo e agiamo,uniti si vince,al nord lo fanno da decenni