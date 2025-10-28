Edizione n° 5868

28 Ottobre 2025

28 Ottobre 2025

Delitto di Garlasco, nuova ipotesi: Chiara Poggi colpita con un Baby Tonfa

IPOTESI Delitto di Garlasco, nuova ipotesi: Chiara Poggi colpita con un Baby Tonfa

Un Baby Tonfa, piccolo strumento di difesa personale utilizzato nelle arti marziali, potrebbe rappresentare la chiave per risolvere il mistero del delitto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Ottobre 2025
Cronaca

Un Baby Tonfa, piccolo strumento di difesa personale utilizzato nelle arti marziali, potrebbe rappresentare la chiave per risolvere il mistero del delitto di Garlasco. L’oggetto, solitamente in plastica o metallo e spesso agganciato a un portachiavi, è impiegato per autodifesa e risulta comune tra i praticanti di Krav Maga, la disciplina marziale seguita da Andrea Sempio, oggi al centro della nuova indagine.

Secondo Luisa Regimenti, docente di Medicina legale all’Università di Roma “Tor Vergata”, il foro rinvenuto sulla tempia di Chiara Poggi durante l’autopsia sarebbe “perfettamente compatibile” con l’impatto di un Baby Tonfa. Lo strumento potrebbe essere stato utilizzato nell’aggressione che, secondo una super-consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, si sarebbe consumata in più fasi e con la possibile presenza di più persone.

Regimenti, analizzando le fotografie autoptiche e i referti, ha evidenziato lesioni complesse, tra cui un foro rotondeggiante e poco profondo sulla tempia e tagli simmetrici alle palpebre, quest’ultimi presumibilmente inflitti con una lama molto affilata. «Quando ho visto il Baby Tonfa – ha dichiarato Regimenti al quotidiano Il Tempo – non ho avuto più dubbi: la compatibilità con la lesione temporale è evidente».

Nel frattempo, la Procura di Pavia ha incaricato l’anatomopatologa Cristina Cattaneo di effettuare nuove verifiche sulle cause e sull’orario della morte di Chiara Poggi, nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge nuovamente Sempio. Le analisi si concentrano sulla ricostruzione del momento esatto del decesso, con otto ipotesi temporali comprese tra le 7.00 e le 12.30 del 13 agosto 2007, a distanza di diciotto anni da un caso che continua a sollevare interrogativi.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

