Economia di Foggia da record: la Capitanata terza in Italia per crescita nel 2024 (+4,22%)

FOGGIA – L’economia di Capitanata corre più veloce del resto d’Italia. Con una crescita del valore aggiunto pari al +4,22%, la provincia di Foggia conquista il terzo posto nazionale nel 2024, superando nettamente la media italiana (+2,14%) e quella del Mezzogiorno (+2,89%). Un risultato straordinario che, secondo lo studio elaborato dal Centro Studi Tagliacarne–Unioncamere, porta il valore prodotto complessivo del territorio a 12,25 miliardi di euro.

Un traguardo che – sottolinea Giuseppe Di Carlo, presidente della Camera di Commercio di Foggia – “conferma la straordinaria resilienza e la capacità di innovazione del nostro tessuto imprenditoriale. Il terzo posto in Italia per crescita è un risultato eccezionale che premia gli sforzi di tutti gli attori economici della Capitanata”.

Agricoltura protagonista della ripresa

A trainare la performance è, ancora una volta, l’agricoltura, che fa segnare un incremento del +22,6%, con un valore complessivo di 1,26 miliardi di euro. Il comparto primario foggiano non solo si conferma un’eccellenza nazionale, ma da solo genera oltre un quarto del valore aggiunto agricolo dell’intera Puglia, piazzandosi al decimo posto in Italia per crescita.

“Il settore agricolo – spiega Di Carlo – si dimostra il motore trainante della nostra economia, un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale che continua a creare valore e occupazione. Ma è altrettanto significativo osservare la tenuta e la crescita di altri comparti strategici, dai servizi alle costruzioni, che testimoniano una vitalità diffusa sul territorio”.

Servizi e costruzioni in crescita, industria in affanno

L’analisi settoriale mostra una diversificazione economica in grado di sostenere la crescita complessiva. I servizi finanziari, immobiliari e professionali crescono del +4,6% (2,83 miliardi di euro), mentre commercio, trasporti, turismo e comunicazioni segnano un +3,9% (2,85 miliardi). Anche pubblica amministrazione, istruzione e sanità registrano un aumento del +2,9% (3,19 miliardi), mentre il comparto delle costruzioni cresce del +2,2% (828 milioni di euro).

In controtendenza, invece, l’industria, che – in linea con il trend nazionale – arretra del -5,8%, fermandosi a 1,28 miliardi di euro. Una flessione che tuttavia non frena il ritmo complessivo della provincia, sostenuto dalla solidità e dalla dinamicità dei settori terziario e agricolo.

Un territorio che cresce più del doppio della media italiana

Con il suo +4,22%, Foggia si piazza subito dietro Viterbo (+4,85%) e Imperia (+4,29%), confermandosi come uno dei motori economici più dinamici del Paese. La crescita della Capitanata risulta quasi doppia rispetto alla media nazionale e nettamente superiore alla media del Sud.

A livello regionale, la Puglia si colloca tra le regioni più vitali d’Italia con un incremento del +3,13%, sostenuto da un brillante andamento dell’agricoltura (+22,08%) e nonostante il calo della manifattura (-5,69%). Con un valore aggiunto complessivo di 85,6 miliardi di euro, la regione si posiziona alle spalle di Sardegna (+3,74%) e Calabria (+3,12%) per ritmo di crescita.

Valore aggiunto pro capite in aumento

Il progresso economico si riflette anche sul valore aggiunto pro capite in provincia di Foggia, salito a 20.696 euro rispetto ai 19.768 del 2023. Un dato ancora inferiore alla media regionale (22.052 euro) e nazionale (33.348 euro), ma che segnala un progressivo e incoraggiante recupero del territorio.

“Un punto di partenza, non un traguardo”

“Questo risultato – evidenzia ancora Di Carlo – non è un traguardo, ma un punto di partenza. La Camera di Commercio continuerà ad essere al fianco delle imprese con azioni concrete, supportando i processi di innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione. Lavoreremo insieme alle istituzioni e alle associazioni di categoria per trasformare questa crescita in uno sviluppo solido, sostenibile e duraturo per tutta la comunità di Capitanata”.

Un messaggio di fiducia che racconta una provincia in movimento, capace di reagire, innovare e costruire un futuro economico sempre più competitivo. In un’Italia che rallenta, Foggia accelera e dimostra che la Capitanata può essere un laboratorio di sviluppo per il Mezzogiorno e un modello di crescita sostenibile per l’intero Paese.

