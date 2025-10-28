Foggia: al via i lavori di riqualificazione del Teatro Mediterraneo

Foggia. Prenderà ufficialmente il via domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 10.00, il cantiere per la riqualificazione del Teatro Mediterraneo, uno dei luoghi simbolo della vita culturale cittadina. L’inaugurazione dei lavori rappresenta un passo decisivo verso la restituzione alla città di uno spazio storico, da tempo in attesa di un intervento di recupero strutturale e funzionale.

L’appuntamento di domani offrirà ai cittadini, alla stampa e agli operatori del settore la possibilità di visitare il sito e di conoscere da vicino le opere previste nel progetto di restauro. Durante la visita, tecnici e rappresentanti istituzionali illustreranno gli interventi programmati, le fasi operative e gli obiettivi di rilancio del teatro come polo di cultura, spettacolo e partecipazione.

Il progetto di riqualificazione prevede il rinnovamento delle strutture interne, l’adeguamento degli impianti tecnologici, il miglioramento dell’acustica e dell’accessibilità, oltre alla valorizzazione delle aree esterne, pensate per ospitare eventi e attività all’aperto. I lavori rientrano in un più ampio piano di interventi di rigenerazione urbana finanziato da fondi pubblici e privati.

La cerimonia di apertura del cantiere si terrà alle ore 10.00, presso il sito del Teatro Mediterraneo. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno conoscere più da vicino il progetto e i suoi obiettivi.