Foggia: grande successo per l’XI Memorial Alessandro Minenna

Grande partecipazione e alto livello scientifico per il convegno “Innovazione e Avanguardia: le nuove frontiere dell’ortodonzia e dell’odontoiatria pediatrica”, evento cardine dell’XI Memorial Alessandro Minenna, svoltosi sabato 25 ottobre presso la sede dell’Ordine dei Medici di Foggia. L’iniziativa è stata organizzata dal direttivo dell’Albo Odontoiatri della provincia di Foggia, guidato dal presidente Pasquale Pracella.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sulle più recenti innovazioni nel campo della terapia ortodontica, con particolare attenzione alle linee guida per la pianificazione dei trattamenti e la definizione delle terapie personalizzate.

Tra i relatori, Fabio Giuntoli, Marco Rosa, Elena Grecolini, Arturo Fortini e Matteo Beretta, esperti di rilievo nazionale e internazionale, hanno illustrato le più avanzate tecniche e approcci clinici, offrendo spunti di formazione, aggiornamento e riflessione etico-professionale. Il convegno ha anche posto l’accento sull’importanza di un’odontoiatria moderna capace di coniugare innovazione tecnologica e attenzione alle categorie più fragili.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e l’interesse mostrato, sottolineando il valore formativo dell’iniziativa soprattutto per i giovani odontoiatri. Il prossimo appuntamento è fissato per il 20 dicembre, con una giornata di aggiornamento sulle novità previdenziali dell’ENPAM, mentre l’ottavo Convegno Nazionale di Odontoiatria si terrà l’8 e 9 maggio 2026 nei locali sottostanti la Basilica di San Pio a San Giovanni Rotondo, opera dell’architetto Renzo Piano.