Edizione n° 5867

BALLON D'ESSAI

SOLUZIONE // Salatto (Confindustria): “La provincia di Foggia è la soluzione, non il problema”
27 Ottobre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

ANTIBIOTICI // Sos infezioni urinarie: allarme antibiotici fai-da-te in Italia
27 Ottobre 2025 - ore  14:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Ambiente // Foggia ospita il secondo Networking Event del progetto BIOBASED

PROGETTO Foggia ospita il secondo Networking Event del progetto BIOBASED

Venerdì 31 ottobre, il Dipartimento DAFNE dell’Università di Foggia ospiterà il Secondo Networking Event del progetto BIOBASED

Foggia ospita il secondo Networking Event del progetto BIOBASED

Dipartimento DAFNE dell’Università di Foggia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Ottobre 2025
Ambiente // Cronaca //

Foggia, 28 ottobre 2025 – Venerdì 31 ottobre, il Dipartimento DAFNE dell’Università di Foggia ospiterà il Secondo Networking Event del progetto BIOBASED, finanziato dal Programma Interreg Italia–Croazia 2021–2027. L’incontro, intitolato “Alghe e sottoprodotti: da scarto a risorsa”, avrà inizio alle ore 10:00 presso la sede di Via Napoli 25.

L’evento rappresenta un momento chiave per approfondire come macroalghe e sottoprodotti dell’acquacoltura possano essere valorizzati attraverso le tecnologie di bioraffineria verde, trasformando materiali di scarto in risorse ad alto valore aggiunto per settori come alimentare, nutraceutico, cosmetico e agricolo, sostenendo la transizione ecologica dell’economia blu nell’Adriatico.

L’iniziativa conferma il ruolo dell’Università di Foggia e dello STAR*Facility Centre come punti di riferimento per la ricerca applicata e l’innovazione sostenibile nel settore dell’acquacoltura. Il Networking Event offrirà un’occasione di confronto tra accademia, imprese, istituzioni e comunità locali, favorendo la nascita di collaborazioni per uno sviluppo economico sostenibile.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento, Prof. Agostino Sevi, interverranno esperti del mondo della ricerca e dell’impresa, tra cui Matteo Francavilla (Università di Foggia), Valerio De Luca (start-up BeadRoots), Fabio Consonni (Consonni Bioalghe), Maria B. Forleo (Università del Molise), Alessandro La Neve (Naturawas) ed Erika Dobroslavić (Università di Dubrovnik). Saranno presenti anche rappresentanti istituzionali come Valeria Patruno (ARTI – Regione Puglia), Raffaele Di Mauro (Commissario Parco Nazionale del Gargano) e Primiano Di Mauro (Sindaco di Lesina).

L’incontro si concluderà con un momento di networking, pensato per mettere in dialogo le diverse realtà coinvolte e rafforzare la cooperazione tra ricerca e territorio.

Si tratta del secondo di tre Networking Event previsti dal progetto BIOBASED. Il primo, svoltosi a Dubrovnik il 25 settembre 2025, ha evidenziato le potenzialità dell’acquacoltura multitrofica integrata (IMTA), mostrando come la combinazione di alghe e molluschi generi benefici ambientali, economici e produttivi. La tappa di Foggia si concentrerà ora su come trasformare la biomassa algale e i sottoprodotti dell’acquacoltura in prodotti innovativi e sostenibili.

Il progetto BIOBASED, guidato dall’Università di Foggia, coinvolge anche il CNR – IRBIM, l’Associazione Mediterranea dell’Acquacoltura per l’Italia, l’Università di Dubrovnik e il Centro per l’Imprenditorialità della Contea di Dubrovnik-Neretva. L’iniziativa punta a rafforzare la bioeconomia blu nel bacino Adriatico, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile basato sulla valorizzazione dei sottoprodotti di pesca e acquacoltura.

Per partecipare è necessaria la registrazione online: Modulo di iscrizione.
Ulteriori informazioni sul progetto: BIOBASED

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.