Foggia ospita il secondo Networking Event del progetto BIOBASED

Foggia, 28 ottobre 2025 – Venerdì 31 ottobre, il Dipartimento DAFNE dell’Università di Foggia ospiterà il Secondo Networking Event del progetto BIOBASED, finanziato dal Programma Interreg Italia–Croazia 2021–2027. L’incontro, intitolato “Alghe e sottoprodotti: da scarto a risorsa”, avrà inizio alle ore 10:00 presso la sede di Via Napoli 25.

L’evento rappresenta un momento chiave per approfondire come macroalghe e sottoprodotti dell’acquacoltura possano essere valorizzati attraverso le tecnologie di bioraffineria verde, trasformando materiali di scarto in risorse ad alto valore aggiunto per settori come alimentare, nutraceutico, cosmetico e agricolo, sostenendo la transizione ecologica dell’economia blu nell’Adriatico.

L’iniziativa conferma il ruolo dell’Università di Foggia e dello STAR*Facility Centre come punti di riferimento per la ricerca applicata e l’innovazione sostenibile nel settore dell’acquacoltura. Il Networking Event offrirà un’occasione di confronto tra accademia, imprese, istituzioni e comunità locali, favorendo la nascita di collaborazioni per uno sviluppo economico sostenibile.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento, Prof. Agostino Sevi, interverranno esperti del mondo della ricerca e dell’impresa, tra cui Matteo Francavilla (Università di Foggia), Valerio De Luca (start-up BeadRoots), Fabio Consonni (Consonni Bioalghe), Maria B. Forleo (Università del Molise), Alessandro La Neve (Naturawas) ed Erika Dobroslavić (Università di Dubrovnik). Saranno presenti anche rappresentanti istituzionali come Valeria Patruno (ARTI – Regione Puglia), Raffaele Di Mauro (Commissario Parco Nazionale del Gargano) e Primiano Di Mauro (Sindaco di Lesina).

L’incontro si concluderà con un momento di networking, pensato per mettere in dialogo le diverse realtà coinvolte e rafforzare la cooperazione tra ricerca e territorio.

Si tratta del secondo di tre Networking Event previsti dal progetto BIOBASED. Il primo, svoltosi a Dubrovnik il 25 settembre 2025, ha evidenziato le potenzialità dell’acquacoltura multitrofica integrata (IMTA), mostrando come la combinazione di alghe e molluschi generi benefici ambientali, economici e produttivi. La tappa di Foggia si concentrerà ora su come trasformare la biomassa algale e i sottoprodotti dell’acquacoltura in prodotti innovativi e sostenibili.

Il progetto BIOBASED, guidato dall’Università di Foggia, coinvolge anche il CNR – IRBIM, l’Associazione Mediterranea dell’Acquacoltura per l’Italia, l’Università di Dubrovnik e il Centro per l’Imprenditorialità della Contea di Dubrovnik-Neretva. L’iniziativa punta a rafforzare la bioeconomia blu nel bacino Adriatico, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile basato sulla valorizzazione dei sottoprodotti di pesca e acquacoltura.

Per partecipare è necessaria la registrazione online: Modulo di iscrizione.

Ulteriori informazioni sul progetto: BIOBASED